金門將於5月11日下午進行民安9號演習，屆時將發送「災防告警細胞簡訊」測試，請收到警訊時勿驚慌失措。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣訂於5月11日下午1時30分至2時30分配合全民防衛動員暨災害防救民安9號演習，屆時將進行「災防告警細胞簡訊」測試，透過災防告警細胞廣播訊息系統（CBS），經由電信業者，在數秒內傳送警示訊息到指定區域內數萬名民眾之手機，在接收到訊息時將會發出特殊的警告聲響與振動，請收到警訊時切勿驚慌失措。

消防局指出，民安9號演習將經由中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星5大電信業者於演習時發出細胞簡訊，發送範圍訂於「金門縣金湖鎮全區」，發送項目為1則中英文緊急警報，詳細內容為：[演練][防空疏散避難警報]金門縣112年全民防衛動員暨災害防救民安9號演習，疏散避難警報發送演練。金門縣災害應變中心082-373795＃0。[Evacuation Drill] Air raid drill. Kinmen EOC 082-373795 Ext 0.金門縣政府關心您。

消防局表示，屆時位於金湖鎮區域內民眾之4G、5G手機，如有開啟接收「警訊通知」及「緊急警報」之功能，將會收到相關測試訊息。再次提醒本防災簡訊為測試發布，實際上並無真實災害發生，請民眾切勿緊張。如有相關疑問，可致電金門縣消防局（082-324021分機6205）或1999縣政服務專線諮詢。