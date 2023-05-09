新北三重新興路28巷今(9)日上午10時34分許驚傳火警，一棟4層樓高的民宅1樓倉儲冒出濃煙，警消到場後立即鋪設水線滅火，所幸火勢迅速遭到控制，沒有延燒情況，後續在早上11時7分許撲滅。

燃燒面積約50平方公尺，沒有釀成人員受困、傷亡，詳細起火原因仍有待相關單位調查釐清。