「金曲歌后」李愛綺2008年和美籍老公Duke結婚，育有一對子女，一家四口幸福模樣令外界稱羨不已，時常在社群網站分享日常的她，近日曬出一張美照，豈料引起網友批評「整過頭」，她也接受大方表示：「我把自己的照片修得更美，我覺得很好玩，我自己也看得開心、看得爽。」

近日，李愛綺在臉書曬出一張美照，只見她五官精緻，瓜子臉加上一雙水汪汪大眼看向鏡頭，被許多網友大讚超美，不過還是有負面留言批評李愛綺：「演藝圈女藝人都整型都變成：塑膠芭比都變成（複製臉），大家都非常不滿意父母親做出來的臉，還理直氣壯的回應，只要我喜歡有什麼不可以，傻眼。」

而李愛綺看見後也不生氣，反倒高EQ回覆對方：「首先感謝這位姐姐的關注、其實現在有很多AP可以做出很多醫美效果、建議可以下載來玩玩、你就可以多放一點好看的照片哦！」最後祝福對方生活一切安好、順心快樂。沒想到對方並不相信，還嗆：「有整就有整，為何都推給手機APP，即然敢整又為何說謊，這樣怎麼去教自己的一雙兒女，做人要誠實。」李愛綺則正面回覆：「一直都很誠實喔。」

過往，李愛綺曾坦承自己的鼻子有整過也打過肉毒，直言整形只要不要過頭即可，「我把自己的照片修得更美，我覺得很好玩，我自己也看得開心、看得爽。」李愛綺大方的態度也讓許多粉絲力挺她，「本人真的很美，又會唱歌」、「頭髮好美～人更美、璦綺姐姐」、「覺得照片好漂亮喔」、「你好像洋娃娃好漂亮」