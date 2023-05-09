新光金控（2888）即將改選，新光金控創辦人（前董事長）吳東進與大股東洪士琪皆在各報刊登廣告，公司派、改革派火藥味十足，戰火持續延燒，牽動經營權之爭的結果；繼吳東進昨刊登、公開發表「致新光金50萬股東公開信」，稱掌握三分之二股權後，改革派為首的洪士琪今也在各大報以新光金經營不善為由，刊登「改革新光、勢在必行」，宣布啟動徵求委託書大戰。

改革派點出，新光金近年經營不善、獲利不佳、公司治理失當，且股票價值長期低於票面，今年普通股、特別股都無法配發股息等，呼籲整改董事會，以提升士氣、重拾信心、擦亮「新光」招牌，尋求小股東支持，即日起至6月2日啟動徵求委託書。

吳東進在昨「致新光金50萬股東公開信」中強調，身為新光金創辦人兼最大股東，將與公司休戚與共，面對壽險接軌IFRS17及新版ICS的增資需求，將做好準備配合增資，以確保公司穩健永續經營。

第二，吳東進自身持股加上新光三越的股份，已掌握新光集團相關事業所擁有之新光金控股份的三分之二股權，建議少數股東毋須浪費資源進行委託書大戰，須循往例按各股東持股比例，當選相應之席次，不僅股東間彼此和諧，也不會因委託書大戰，破壞金融秩序，可能踩到主管機關之紅線。

第三、吳東進指出，只要對員工、客戶、股東有利，與台新金（2887）合併也可以是選項，不過，此時新光人壽進入會計制度接軌轉型期，此時合併不能反映公司隱藏的價值，並非適當時機；吳東進認為，新光金每股淨值逾14元，遠高於股價，若此時合併談換股，對新光金股東的權益將大為受損。

最後，新光金會計制度接軌後，近千億隱藏價值將浮現。吳東進強調新光金有4.5兆資產，620萬保險、銀行及證券客戶，2026年接軌會計制度後，將有近千億的隱含利益存在，呼籲股東珍惜新光金控的價值。