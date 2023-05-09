英業達人資團隊在前進校園的同時，也站在第一線與年輕學子接觸，現場輔導學生履歷撰寫和面試技巧，並安排研發單位主管一對一說明職缺內容與分享工作經驗，熱情傳授職場實用技巧與經驗，再加上現場活潑有趣的「讓神明幫你點亮職場光明燈」互動有獎擲筊比賽活動，整體徵才活動獲得學子們熱烈回響，吸引眾多學生目光，履歷投遞數量超過千份，創下近幾年新高，追蹤官方社群人數相較去年同期亦大幅成長250％。

此外，英業達也透過與成大電機系、台科大資工系、淡江電機系、中央機械系等各校系所進行產學合作，落實做中學與學中做，培養具有電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析背景等實務人才。

英業達亦安排業師授課與實習生計畫，讓同學們除了在校的知識學習之外，能有機會提前進入職場，透過專業的前輩給予一對一的指導，進行有薪制的實務學習，使學生能在就業前即有機會接觸車用電子、5G、AI、元宇宙等高科技產品領域之實務訓練，以強化學生的專業技能，培育學生學以致用之能力，縮短學校與企業之學用差距，以提升學生未來就業競爭力。截至目前，英業達已成功培育近500位潛力學子。

另自2022年起，英業達並設立「優秀人才獎助學金辦法」，讓學生在安心學習的同時，也能提前擁有獲得預聘職缺的機會。英業達的獎學金計劃覆蓋多個學科領域，包括電子、電機、機械、資工、資管等，補助項目包括在學期間兩年學雜費以及每月生活補助金等，申請資格為大三、大四學生與碩士生，獎助金額最高可達64萬元。英業達期透過獎學金的設置與推展，讓學生超前部屬了解產業現況，擁有學以致用的發揮舞台，確立未來的職涯方向。

展望未來，英業達持續積極深耕校園，更進一步完善「產學接軌」機制，結合業師授課，推動實習生招募，提供「優秀人才獎學金計畫」，成為學生堅強後盾。誠摯邀請年輕學子加入英業達大家庭，與英業達攜手在關鍵領域進行研究與開發，培育屬於自我的職場超能力。