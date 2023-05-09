暌違六年，全球玩家期待已久的任天堂年度大作《薩爾達傳說 王國之淚》即將於5月12日正式上市，foodpanda創外送平台之先，於pandamart熊貓超市上架 Nintendo Switch超人氣遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不僅是外送平台獨家，更挑戰全台最早到貨。5月12號0點0分準時開賣，最快25分鐘送達，再加碼300名贈送《薩爾達傳說 王國之淚》官方限量特典及夜貓大補帖禮包。

《薩爾達傳說 王國之淚》釋出預告、實機畫面後激起玩家熱烈討論，許多玩家早已預購，已經等了六年只想用最快速度開玩。foodpanda 直接開大絕，首度上線 Nintendo Switch 遊戲片，玩家們無需等待，只要在5月12日0點0分，於全台pandamart熊貓超市下訂《薩爾達傳說 王國之淚》，25分鐘即送達，挑戰最快出貨速度。

foodpanda此次推出兩款《薩爾達傳說 王國之淚》商品組合，《薩爾達傳說 王國之淚》夜貓族大補帖超值禮包，售價1,899元，內含《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲片及foodpanda貼心為夜貓玩家準備的的泡麵、零食，以及提神補充能量的咖啡、能量飲、B群，讓玩家遊戲不間斷，開心瘋玩到天亮。若沒有搶到超值禮包也不擔心，玩家也可單買遊戲片，售價只要1,799元。

不只有超貼心組合，foodpanda 更加碼贈送限量《薩爾達傳說 王國之淚》官方特典註一，一次收集超稀有的遊戲特典，包含印有主角林克的證件套，以及海拉魯王國國徽精美鎖匙包，贈品數量有限，隨機出貨，送完為止。