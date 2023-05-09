嘉義市田徑場的哺乳室，僅用塑膠拉門隔開空間，人來人往還無法上鎖。（郭定緯服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

郭定緯與團隊實地抽查市區10處哺乳室，高達7處未符合法規。（郭定緯服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員郭定緯直言嘉義市哺乳空間不友善，可能就是造成母乳餵哺率低的因素之一。（郭定緯服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員郭定緯今在市議會總質詢時，表示自己太太曾因哺集乳室環境太糟，門無法上鎖，不得不在女厠空間內站半小時擠奶，事後他與團隊實地抽查市區10處哺乳室，高達7處未符合法規，最誇張是嘉義市田徑場，僅用塑膠拉門隔開空間，人來人往還無法上鎖，而嘉義縣公共汽車管理處的哺乳室說是哺乳空間，更像是一間機房，連張椅子都沒有，直言嘉義市哺乳空間不友善，可能就是造成母乳餵哺率低的因素之一。

郭定緯說，WHO建議6個月以下嬰幼兒盡量以母乳哺育，可以增強新生兒免疫力及強化親子關係，且世界各國都在鼓勵母乳餵哺，但即便嘉市設有96間哺乳室，母乳餵哺率依舊低迷，更有許多哺乳媽媽向他反應嘉義市哺乳環境不友善，「讓人根本不想哺乳。」

適逢母親節，郭定緯為實地了解母乳媽媽的處境，與團隊實際抽查市區10處哺乳室，發現7處未符合法規，不少哺乳室以老舊桌椅、辦公家具拼湊出來，嘉義市田徑場的哺乳室只有塑膠拉門無法上鎖，嘉縣公車處的哺乳室堆放大量投幣箱，環境簡陋不說，還沒椅子坐。

其他像國民運動中心、環保局、文化創意產業園區，通風性不足、缺少洗手設備；而身為嘉義市門面的火車站，哺乳室整體整潔待加強，東區區公所則是與茶水間共用，郭定緯認為，哺乳應是隱密且應受到尊重的行為，多用途哺乳室的完整性與隱私性都會相對較差。

郭定緯說，根據《哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法》，哺乳室的位置要明顯標示，鄰近洗手台或提供洗手設施，也須具隱密性、安全性以及良好的採光、通風。哺乳室裡應提供：靠背椅、桌子、電源插座、母乳儲存專用冰箱、有蓋垃圾桶，像台電的哺乳室就是一個完整而且母嬰親善的哺乳空間，經他與團隊實地走訪後，確實感覺嘉義市的哺乳空間不夠友善

郭定緯說，我身為一位男性，到這些地方我可能連坐下都不敢了，更何況是那些需要將衣服解開哺乳的媽媽，進一步拿出衛生局的哺乳室稽查表質疑沒有落實輔導查核。

對此，衛生局長廖育瑋表示，嘉義市哺集乳室共有96間，衛生局每半年都會針對市區哺乳室不定期稽查，但這兩年因為疫情關係沒有持續輔導查核，看到郭定緯提供的畫面，廖育瑋坦言「不滿意」，當場承諾未來會對各機關進行輔導，並落實管理，讓哺乳空間更友善。

郭定緯進一步指出，經他詢問許多哺乳媽媽，媽媽們反映每次出門前都要先查清楚目的地附近的哺乳室地點及衛生情況，如果設施不足，就會成為他們餵哺的阻力，且根據國健署調查，去年台灣6個月以下母乳哺育率僅37.9％，比起2018年的46.2％，認為要提升母乳餵哺率，政府應該積極提供友善環境和足夠的配套來提升哺乳意願，讓媽媽健康快樂，才是母嬰親善的價值所在。

廖育瑋事後強調，近期會再全面查核一次，並請權責單位落實管理，另對未符合規定的哺集乳室會請其限期改善，若屆期未改善會進行裁罰。