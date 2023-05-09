民調機構MetriX 9日發布的一份調查結果顯示，過半韓國人認為「日本拿出誠意就歷史問題道歉」有助於改善雙邊關係。

韓聯社、韓聯社TV委託MetriX於本月6日至7日，針對韓國1000名18歲以上的受訪者，進行了「對韓日關係方向看法」的調查。結果顯示，55.4％的受訪者認為要改善韓日關係，日本必須先拿出誠意對歷史問題道歉。43.2％的受訪者則認為，必須發展面向未來的韓日關係，持續努力解決歷史問題應另當別論。沒有回答或回答不知道的比例為1.4％。

據韓聯社報導，此次民調正值日本首相岸田文雄訪韓，但韓日領袖會談的成果還沒來得及體現到這項民調結果當中。本次民調可信度95％，抽樣誤差±3.1％，以電話問答方式進行，應答率18％。

按政治傾向看，開放傾向民眾和保守傾向民眾，對此問題的看法相當兩極，支援韓日修好的比例各占20％和65.5％。中間派受訪者支援發展韓日關係的意見，僅占38％。在執政的國民力量黨支持者中，對日友善的比例高達78.9％，但在在野的民主黨和正義黨支持者中，該比例僅為13.3％和18.9％。

在首爾市，支持發展韓日關係的比例達到50.5％；在保守傾向人群較多的大邱市、慶尚北道和釜山市、蔚山市、慶尚南道，該比例分別為50.5％和47.4％，但在光州市和全羅道，該比例低至17.9％。60歲以上群體支持韓日發展關係的女性比例佔61％，男性佔58.2％，但該比例在30-39歲和40-49歲女性受訪者中僅為14.4％和20.8％。