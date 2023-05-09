縣議員蔡蕥鍹公布「豐采520」工地監測數據有變異未處置，認天坑事件是人禍，關心此案的議員也跟進追打。（羅浚濱攝）

新竹縣議員蔡蕥鍹日前在議會以「豐采520」工地監測數據有變異未處置，認天坑事件是人禍，關心此案的議員9日也跟進追打，縣府工務處將邀專業技師判讀相關數據，並成立「豐采520」專案單一窗口，隨時提供透地雷達檢測、鄰損賠償及建商復工計畫等相關處理訊息，給利害關係人和社會大眾了解。

「縣府絕對經得起考驗！」工務處長江良淵針對網路上質疑豐采520變更設計有官商勾結及造成天坑等言論，說明該建案是2007年取得建照，原是蓋地下6層地上13層的百貨公司，每層8400平方公尺，屬矮胖型的建物。

在整體容積率不變下，建商在2019年和2020年透過都市計畫辦理變更設計，地下層不變，地上蓋32層，每層3000平方公尺，改成瘦長型的住商大樓，並沒有增加容積，符合建築法等相關法規。

江良淵說，豐采520去年6月發生勝利二路路基塌陷，建商之後做的監測數據報告資料，是提供給道路權管的竹北市公所，數據是否異常，應由建商的專業技師及監造建築師判讀，監測數據如有異常應經過專業判讀是否超出容許值，由建商事先預警應變，並由竹北市公所作追蹤處置。

江良淵說，蔡蕥鍹議員公布該監測數據後，不少議員對相關數據認有問題也提出看法，將邀專業技師判讀，若議員或社區有適合專業人選，可推薦加入調查小組參與討論。

江良淵說，目前豐采520工地已完 成地下5層及地上20層樓板，莊敬六街天坑造成水、電及瓦斯管線損壞均已修復，因應雨季已責令建商用帆布覆蓋坑洞及做亞管等措施防護，並依縣長楊文科指示成立「豐采520」專案單一窗口，由副處長陳盈州全權處理。

陳盈州表示，該窗口將針對透地雷達檢測、道路修復、豐邑造成大有可為社區鄰損、特斯拉車損及專案小組會議等列管追縱事項，隨時提供處理訊息公告在工務處網站。

由於天坑事件發生後，竹北市公所雖為路權管理單位，但認建案工地是屬縣府管理的權責，被批相互「甩鍋」卸責，陳盈州指希望透過單一窗口，隨時與竹北市公所連繫，統一事權處理。