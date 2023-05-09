為慶祝創校112周年暨在台建校67周年，清華大學5月29日將在台中國家歌劇院舉辦「淬鍊112-清華校慶音樂會」，這是繼前年登上高雄衛武營音樂廳後，清華音樂系管弦樂團及合唱團再度站上國家級音樂殿堂，以壯闊的交響樂結合人聲合唱，祝賀清大生日快樂。

清大音樂系主任張芳宇說，為籌辦校慶音樂會，音樂系傾全系之力，除由專任老師程瓊瑩、許詠傑擔任鋼琴及小提琴獨奏，並集結清華音樂系管弦樂團、合唱團所有成員，及校內許多跨音樂領域學生參與，幕前幕後投入近200人，製作規模與演出陣容都創下新紀錄。

清華校慶音樂會選曲橫跨浪漫、古典、現代風格，曲目包括柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲、貝多芬C小調合唱幻想曲、及史特拉溫斯基火鳥組曲。由曾指揮NSO國家交響樂團的黃東漢擔任音樂系管弦樂團指揮，清華音樂系講師楊宜真擔任合唱團指揮。

音樂會首先獻上柴可夫斯基的D大調小提琴協奏曲，由許詠傑擔任小提琴獨奏，與清華音樂系管弦樂團聯手演出。29歲的許詠傑目前任教清華音樂系，15歲即赴莫斯科深造，是第一位畢業於柴可夫斯基音樂學院的台灣小提琴家；他18歲以外國學生身份破格參加全俄羅斯音樂大賽，榮獲小提琴獨奏組最高獎項，是國內音樂界最富潛力的新星。

下半場的貝多芬C小調合唱幻想曲，則是貝多芬少數加入合唱的管弦樂作品。由優美的鋼琴獨奏開場，經管弦樂層層堆疊，最後在合唱團強而有力的歌聲中推向高潮。清華學生將唱出「所有的一切都將改變，光明將替代黑暗」，象徵揮別疫情、迎向新局。

張芳宇表示，新竹教大音樂系7年前與清大合校後，創新思維及跨領域課程規畫，帶給學生更多音樂發展的可能性，已成為許多懷抱音樂夢想學子的第一志願。在清大任教多年的鋼琴家程瓊瑩說，除了演奏專業，她也看到清華學生橫跨音樂與科技等更多元的可能性。