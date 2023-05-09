數位身分證喊卡，傳相關廠商向政府求償5.26億，加上已採購機器和場地費等費用，總計逾10億元恐由全民埋單。國民黨團今召開記者會，指出數位身分證先前未評估資安問題就推動，如今變成「爛尾樓」，當時強行推動的行政院長賴清德必須負起責任，也要向國人公開道歉。

國民黨立院黨團首席副書記長林思銘指出，數位身分證推動終止恐賠10億元，到底誰是始作俑者？2018年底，時任行政院長的賴清德宣布啟動換發數位身分證計畫，可知賴清德就是推動者。2019年內政部在規畫案尚未完成的階段，就辦理招標，委託中央印製廠採購3億多元的設備，廠商也進行備料。

林思銘表示，內政部「數位身分證規畫委員會」的外部委員都是退休公務員，法制規範付諸闕如，與民間溝通的會議紀錄從網站消失，所有程序、內容都尚未完備的情形下，就在2020年草率宣布政策將於2021年上路。

林思銘說，計畫送到立院後備受立委、學界，及民間的質疑，反對聲浪不斷，行政院在此情形下，2021年初，前行政院長蘇貞昌匆匆宣布暫緩執行。從2019到2020兩年間，行政單位一連串的錯誤政策，導致現在國家面臨10億多元的損失，請問民進黨政府，誰要來為這筆爛帳負責？是不是應由當時決策的賴清德自掏腰包來負責，而不是由全民幫他買單？

林思銘表示，賴清德是民進黨推出的2024年總統候選人，是不是該表明立場，為何推出來的政策無法執行，且又造成廠商的求償，必須由國庫來承擔？所謂「錯誤的政策比貪汙還可怕」，難道賴清德不用負責嗎？

國民黨立委李德維（左起）、立法院黨團首席副書記長林思銘、立委立委賴士葆、立委游毓蘭9日舉行「數位身分證 賠10億? 蔡政府誰要負責?」記者會，並在會上表示，錯誤的決策比貪汙更可怕，此政策在副總統賴清德的行政院長任內，一人決策、眾人反對的情況下硬推上馬，最後又在前院長蘇貞昌任內喊停，造成國庫重大損失，絕不能由全民買單。（杜宜諳攝）

數位身分證可說是一路黑箱作業，政府信用破產，絕對不是內政部輕輕一句「配合立法院、行政院決議」可以帶過。林思銘指出，2019年在專法尚未立法之下，究竟是誰要內政部直接進行限制性招標，委託中央印製廠進行設備採購？其中有無人謀不臧？有沒有決策重大錯誤？賴清德必須清楚交代，說清楚講明白。國民黨團在此呼籲，監察院應立即啟動調查，追究相關人員責任。

國民黨立院黨團副書記長洪孟楷表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，連續錯誤的政策，比連續貪汙更可怕！這就是民進黨政府強推數位身分證之下，不顧民間資安專家學者、在野黨大聲質疑有資安疑慮，到最後尾大甩不掉，10億元公帑全民買單。

洪孟楷質疑，數位身分證推動終止，廠商求償，請問賴清德要不要為錯誤政策負責？還是認為船過水無痕，假裝當作什麼事情都沒發生？還是讓全民為這浪費的10億元公帑，當作在做功德？

洪孟楷指出，無論是資安專家還是在野黨，對於數位身分證提出有個資外洩疑慮，且國外有許多相關數位身分證屢遭駭客入侵竊取資料案例，當時的內政部長徐國勇拍胸脯說，數位身分證的晶片是台積電做的，國人可以放心，但問題在不單單在於晶片，更在後端資料庫保護、傳輸安全保障，都會有資安風險。

洪孟楷提到，近年各類型詐騙橫行，民眾個資外洩包括來自政府機關、民間企業，蔡政府強推數位身分證，難道不會令人擔心多一個個資外洩的管道嗎？現在數位身分證推動喊停，就證明了無法保證百分百個資能夠受到保護，也證明了當時資安專家、在野黨極力反對的正確性、正當性。

洪孟楷質問，粗糙的決策已經花掉10億元，蔡政府現在喊停，那未來呢？據信蔡政府還要設立一個所謂「個資獨立機關」，研議數位身分證作為後續推動，他質疑，民進黨政府沒有辦法解決問題，就解決提出問題的人；或是再設立新的機關，應付問題。

洪孟楷追問，花了200億元公帑設立的數位發展部，國人個資保護不是你們的工作嗎？或是內政部不是負責全國戶政資料彙整、保存的機關嗎？為什麼還要再設立一個所謂「個資獨立機關」？請問賴清德副總統，請先告訴國人，你浪費的10億元，要怎麼負責？

藍委賴士葆表示，蔡政府推動數位身分證最後變成「爛尾樓」，是賴清德在擔任行政院長時，好大喜功所捅出的婁子，以為數位身分證是世界趨勢，但欠缺對資安管理能力，而倉促推出，結果遭到輿論強烈反對，連民進黨立法委員都不敢護航，最後前行政院長蘇貞昌喊停。由此可見，賴清德當了這麼多年的台南市長，結果現在的台南市黑金橫行，每一位涉案人背後都跟賴清德有關係。

賴士葆指出，當年推動數位身分證之前，必須先通過數位身分證專法，結果專法都沒通過，數位身分證前置作業費就開始花下去。放眼世界各國再推行數位身分證，包括德國、日本、愛沙尼亞都立有專法，唯獨中華民國連專法都還沒制定，就著手砸下10億元。

賴士葆強調，沒有資安就沒有資格談數位身分證。尤其國內詐騙橫行，手機、臉書、LINE不時出現各類型詐騙訊息，顯見國內資安有非常大的漏洞。其次，黑網論壇曾以5千美金販售2300萬筆台灣戶政個資，今年3月15日主要管理員Fitzpatrick遭到美國FBI逮捕，維吉尼亞法院公布呼籲受害者出面作證、陳述，請求權利。

賴士葆說，但到現在為止，中華民國內政部有沒有聯繫美國維吉尼亞法院？答案是沒有。法務部呢？數發部呢？難道中華民國政府不該派代表跟美國法院爭取權利嗎？最起碼也要知道，到底國人戶政個資到底是怎麼流出去的吧？中華民國官方完全噤聲。

藍委李德維認為，一人決策、眾人反對、全民受害，導致10億元公帑損失，以及看不到的行政成本損失，難道不是將帥無能、累死三軍的賴清德前行政院長嗎？賴清德最喜歡掛在嘴上的「做功德說」，錯誤的政策導致10億元公帑損失，難道要全民一起做功德？相信國人是辦不到！賴清德必須向國人道歉，也請國人睜大眼睛，檢視賴清德是否能夠具備挑戰2024總統大位的人選。

藍委游毓蘭表示，民進黨執政7年，在立法院占有多數席次，沒有不能過的法案，包括資安專家和在野黨對於蔡政府推動數位身分證政策，不斷提出資安疑慮，即便2017年《個人資料保護法》上路，國人個資外洩問題依舊嚴重，連大陸駭客都在暗黑網路論壇販售台灣個資，蔡政府視若無睹。

游毓蘭提到，當數位身分證已經成為「爛尾樓」之際，蔡政府必須對全國人一個交代，尤其是賴清德擔任行政院長時，國發會以《智慧政府發展藍圖》，推動「智慧政府」為目標，不顧國民黨及包括中研院專家、大學教授、資安人員等逾2000位學者與專業人士，以資安問題等為由的連署反對，強推2020年開始數位身分證換發政策；現在，賴清德副總統必須對當年錯誤的政策，向國人公開道歉，不要賴帳、賴給別人。