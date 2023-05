蔡英文總統今天表示,政府積極推動「資安即國安」戰略,未來也會加速培育資安研發人才,強化資通安全防護力道。並期許與相關各界攜手合作,建立臺灣資安國家隊。我們會以國家級的資安團隊來確保數位國土的安全,還要深化國際合作,建構國內外資安聯防體系。

蔡英文今天上午出席「CYBERSEC 2023臺灣資安大會開幕典禮」,並與現場來賓一同參觀展場「臺灣資安館」,瞭解臺灣的資安應用與發展。

蔡英文致詞表示,「臺灣資安大會」設立9年來,已經成為亞太地區最具指標的資安盛事。她要再次強調,「資安就是國安」,她連續5年都來參加大會,就是代表政府對資安的重視。

她指出,過去幾年,我們積極推動「資安即國安」戰略,並且進階到2.0。這當中有一些具體成果,像是完成《資通安全管理法》立法工作,成立「資通安全署」;今年2月,「國家資通安全研究院」也已經成立。未來,我們會加速培育資安研發人才,強化資通安全的防護力道。

今年的大會主軸是「Bring Security to」,蔡英文強調,我們不僅要「Bring Security to Taiwan」,更要「Bring Security to the World」。我們會以國家級的資安團隊來確保數位國土的安全,還要深化國際合作,建構國內外的資安聯防體系。

數位發展部此次藉由大會,邀集臺灣自主技術的資安業者,一起建立「臺灣資安館」。她說,大家從中可以看到,臺灣產業對新興技術和國際趨勢的關注,以及對於防範威脅和攻擊的因應措施。我們的目標是「資安好,臺灣產業才會更好」。

面對無所不在的資安挑戰,蔡英文表示,我們需要不斷強化應變能力和管理機制。政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務,也會鼓勵投資資安新創。我們要協助各行各業提升資安防護韌性,臺灣的產業才能更加蓬勃發展。

她說,資訊安全需要結合所有人的力量,政府會與產業、民間專家及社群攜手合作,建立臺灣的資安國家隊,打造讓國際信賴的資安系統及產業鏈。「大家都是政府重要的夥伴,我們一起努力,為臺灣資安的發展創造更多成果」。