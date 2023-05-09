傘兵秦良丰9日回到童綜合醫院，內心百感交集，他說，自己很感動。（陳淑娥攝）

搶救四十多天 傘兵秦良丰再度來童醫院感謝創造奇蹟

陸軍航特部下士秦良丰5年前跳傘時，從高空墜地頓時無呼吸心跳，經童綜合醫院40多天搶救後奇蹟式清醒後轉院治療，經過5年復健大有進步。秦良丰9日滿懷「感動、感恩的心」回到童醫院，他雖「真的很感動！從5年前不省人事進入醫院，到今天能回來看個清楚，感謝童醫院將他從鬼門關救回，否則他早已不知道在哪裡了」。

在護師節前夕，童綜合今舉辦「向醫護致意 陸軍航特部傘兵秦良丰感恩巡禮」活動，秦良丰實踐當時與總院長童敏哲的約定，上午回到童綜合醫院與醫護團隊切蛋糕慶祝，他鋼鐵般意志與堅忍不拔的精神，讓現場所有醫護同仁感動不已。

「良丰，你是最棒的！」秦良丰在家人的攙扶下步上台階走進舞台，但他始終保持一顆愉悅的心，讓在場民眾紛紛為他打氣加油。秦良丰說，事發至今5年，回到這裡百感交集也很感動，當初在童醫院人是不清楚的，到現在可以回來看看，感到很新奇，很感謝童綜合醫療團隊創造奇蹟，將他從鬼門關拉回，否則不知道現在人在哪裡了。此外，也謝謝家人一路陪伴，張羅一切事情，家人心理壓力是最大的。

父親秦天人說，原定兩年前5月17日要北上台中感謝童綜合醫護團隊，但受疫情影響而取消，或許是老天爺的安排，這兩年良丰又進步更多了，他今天用更好的狀態回院答謝醫療團隊創造奇蹟，感謝大家始終沒有放棄良丰。