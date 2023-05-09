陸軍航特部下士秦良丰9日回到5年前搶救他的童綜合醫院，並在家人攙扶下努力走上台，過程雖吃力，但看得出他鋼鐵般的意志；他告訴記者，目前在練習生活上自主部分，希望能自己上下床、吃飯等。面對漫長的復健之路，以秦良丰的努力，外界堅信未來奇蹟仍會不斷發生，讓他能實現再次跳傘的夢想。

秦良丰今天上午在家人的攙扶下步上台階走進舞台，並在家人攙扶下努力走上台，既使只有兩階仍相當吃力，他雖舉步維艱，走階梯時腳會顫抖，但面對大家，始終保持一顆愉悅及堅定的心，讓在場民眾紛紛為他打氣加油。

傘兵秦良丰9日回到童綜合醫院感謝醫療團隊的搶救。（陳淑娥攝）

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，5年前良丰從如同101大樓觀景台高的地方墜落下來，當時大家都說童綜合醫院創造奇蹟，這一切除了醫療團隊40多天來戰戰兢兢的努力與合作，還有良丰自己驚人的生命韌性，完全展現特戰部隊永不放棄的精神；復健這條路既漫長又艱辛，但良丰克服所有困境與關卡，他不僅可以站起來，還可以在旁人攙扶下行走73公尺與上下樓梯，實在令人非常感動與敬佩。

總院長童敏哲表示，今天良丰實踐約定回到童醫院與大家見面，這是他克服萬難所展現出來堅強的意志力，這一路來童醫院持續不斷為他加油，始終相信他能走進醫院，重新贏回屬於他的人生，所有照顧過他的醫護同仁也以他為榮。

傘兵秦良丰9日回到童綜合醫院感謝醫療團隊的搶救。（陳淑娥攝）

2018年5月17日，陸軍航特部下士秦良丰接受跳傘訓練時，從1300英呎高空墜地而頓時無呼吸心跳，當時派駐在場的童綜合醫院急診部鄭閔瑋醫師研判有張力性氣胸，立即在胸膛進行紮針減壓並施以CPR心臟按摩，童醫院救護車也用最快速度送回醫院急診室進行搶救。

在童綜合醫院治療40多天，主治神經外科金若屏醫師與其他各科醫療團隊不斷努力、護理人員悉心照護，秦良丰一路從昏迷指數3恢復到清醒狀態，在轉院至台北三軍總醫院的那一天，總院長童敏哲在病床邊向秦良丰說，「等你好一點，再回來看我們」，秦良丰也點頭回應「謝謝」，今天終於實現約定了。