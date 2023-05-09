今（9）日是註生娘娘生日（農曆3月20日），想求子或保胎的夫妻可以拜註生娘娘祈求；若求子成功別忘了在孩子滿月時，帶著紅蛋、麻油雞、油飯前往還願。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，註生娘娘有「註生媽」、「授子神」之稱，是掌管子嗣繁衍、護佑新生兒的平安之神，想求子的夫妻或想保胎的婦女，除靠醫學上協助外，也可尋求宗教上的心靈慰藉。

註生娘娘右手執筆、左手持生育簿，象徵每位女士生育的多寡，都會記載於此；未婚男女也可以保握這天祈求早日遇到好正緣。

至於祭拜供品，高宏寓說，可以準備鮮花、素果、麵線塔、桂圓、蓮子、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃、捐香、捐米等，誠心即可。

高宏寓提醒，如果求子成功，一定要記得在孩子滿月之時，帶著紅蛋、麻油雞、油飯向註生娘娘還願答謝，或是捐功德金、弱勢助學金、捐瓦蓋廟，都是不錯的選擇。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！