苗栗縣議會第20屆第1定期會9日開議，苗栗縣長鍾東錦任期內首次施政報告，他簡述4個多月來施政重要績效，以及未來努力方向，盼建設更好的家園。

鍾東錦說，拋開黨派之分，縣府施政的最大公約數就是民意，最佳的合作夥伴就是鄉鎮市公所，因此為了有效了解地方需求，今年起縣務會議以分區方式邀請鄉鎮市長列席，增進互動並建立溝通的平台，更重要的是，讓縣府承擔更多領頭羊責任、促成合作共好。過去各鄉鎮市發放三節敬老禮金，標準不一，現階段正努力統籌落實政見，讓三節敬老禮金以合法合理的方式實現。

鍾東錦表示，4月起縣府擴大為民服務管道，第1辦公大樓2樓設置「為民服務中心」，專員專案辦理民眾陳情案件，必要時由本人親自接受民眾陳情，及時為鄉親處理大小事，讓「簡政便民」成為鄉親洽辦公務的第一印象。

縣府團隊奮力招商，除了期待帶來稅收，更期待為鄉親帶來好的工作機會，因此致力打造零時差的投資環境，加緊腳步盤整縣內土地，打造新興環保工業區或科學園區，為產業鏈發展爭取更多空間。

除此之外，每季召開「苗栗縣工業聯繫會報」，邀集工商學界代表，共商本縣各工業園區發展走向，並與企業攜手，在「2050淨零碳排」全球趨勢下，做好充足準備，布局淨零科技、創造綠色永續就業市場。

鍾東錦表示，經濟好壞攸關人民生活是否富足，本府招商服務馬上辦中心持續與各工業區及科管局通力合作，擴大招商引資，提高本縣稅收及創造就業機會。

他指出，延續前縣長徐耀昌招商好成績，上任後招商績效也開出紅盤，招商金額已達757.6億元。全球知名晶圓代工公司力積電，未來3年加碼投資600億元，將大幅鞏固苗栗半導體產業鏈；台灣首家民營「太空」火箭製造商及小型衛星發射服務供應商-台灣晉陞太空，預計投資100億元，苗栗可望成為太空科技產業發展基地。

另外，交通建設，是產業發展和招商投資的基礎，因此為促進觀光、休閒農業資源開發，增進沿線土地發展利用，持續爭取施作超過百餘條路，提升交通的便利性及服務功能。到目前為止，竹南鎮龍鳳漁港道路興建工程，已於今年1月竣工。已獲核定施作的還有「128線通霄交流道至烏眉國中拓寬工程」等8案工程，其中1案已發包，6案現正辦理規劃設計，1案勞務招標作業中；另「140線2K＋870~5K＋470道路拓寬工程」、「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」及「西湖溪四期(延伸至台13線)可行性研究」等3案，今年4月獲公路總局正式核定。

其他各項重大交通建設，如台13線造橋頭屋段道路拓寬工程，公路總局二工處苗栗工務段刻正施工中；高公局辦理國道1號五楊高架道路延伸至頭份計畫，環評報告已獲環保署審議通過；台72線東西向快速公路延伸至台61線西濱快速公路計畫，公路總局西濱北工處辦理綜合規劃及環評作業中。

深獲鄉親好評的人行路廊改善計畫，第一期工程已全數完工；第二期計畫1.8億元，將施作縣內11個行政區約31處路口人行道改善工程，已經開始規劃設計，預計明年底完工。

在水利建設方面，因應全球氣候異常，逐年加強各項防洪、抗旱工程。地勢低窪處，雨大怕淹水，縣府雙管齊下，整治縣管河川及區域排水，本會期南庄鄉南河圳、苑裡鎮房裡溪、通霄鎮圳頭溪等護岸改善工程，皆已完工；田寮排水分洪治理工程正加緊趕辦，預計年底完工。若遇乾旱季，我們會密切監控水情，預先部署，啟動抗旱井汲水測試、小型供水站水質檢測，確保本縣用水優先、用水無虞。

鍾東錦說，教育部份今年將全力推展「教師用大屏，學生用平板」，規劃在158校區，建置396台觸控大屏，增進師生間的學習互動；同時，加速建置國中小學「數位學生證」，方便親師生查閱出勤、成績狀況，建構智慧校園親師生平台。

並加速辦理老舊校舍拆除重建、補強。今年度共有六合國小等10校10棟校舍拆除重建、新港國中小幼兒園大樓等3校5棟校舍補強，其中9校工程施工中，其餘學校正趕辦規劃設計中。學校午餐對孩子的健康與學習十分重要，縣府已經著手規劃每餐加碼補助10元，提升菜色及品質，讓孩子吃得飽吃得好，預計113年正式執行。

為鼓勵鄉親培養良好的運動習慣，積極打造優質的運動場館，目前苗栗市、竹南鎮全民運動館規劃設計中；另外，今年起由縣府再籌編預算，新建頭份及苑裡全民運動館，提供鄉親便利、舒適的運動空間。此外，為培育苗栗優秀運動選手，我們號召企業響應認養縣內球隊，讓選手們獲得更好的培訓資源及參賽機會，展現苗栗強勁的運動實力。

鍾東錦提到，苗栗以農立縣，但少子化及農村人口外移，使農業人口老化嚴重。為了克服農忙缺工問題，將輔導地方農會引進「農事外籍勞工」，適時紓解季節性人力需求，同時也積極爭取農委會核定更多外籍勞工名額，並規劃編列明年度相關預算，幫助農民解決長久以來人力不足問題，期盼貴會在預算審查上予以鼎力支持。

引進「農事外籍勞工」是個立竿見影的改善措施，但終究屬於補充性質，長遠來說還是希望推動產業調整，促使農業自動化、機械化，提升產值，因此鼓勵青農返鄉，由縣府協助青年貸款、培訓進修、農事交流；同時，也協助地方爭取「農村再生計畫」，強化人才培育，整合社區資源，打造活力、幸福的特色農村。

同時為行銷苗栗農特產品，將推廣「農產品精緻化」，提升市場競爭力，例如：以「友善耕作、有機農業、合約契作、異業結盟」等，結合農村特色及在地文化資源，讓物流出得去；也推廣採果體驗、露營等活動，讓人流進得來。

農民與土地相輔相依，我們持續加強宣導正確施肥及用藥觀念，爭取中央經費補助國產有機肥等逾2800萬元，讓農民以友善土地的方式耕作，同時達到降低生產成本的效益。

另外，漁港是漁民生財的基地，也是近年來力推國際慢魚的關鍵地標，正逐步優化龍鳳、外埔、通霄、苑裡及苑港漁港等港區環境、加速推動「通霄海水養殖漁業生產區」開發進度，以及架設港區安全垂釣平台等，為苗栗的海岸線增添更多觀光休閒價值。

鍾東錦說，「慢」是苗栗獨特的觀光魅力。三義舊山線「鐵道自行車」一直以來最受親子家庭青睞，營運迄今創下190萬人次到訪記錄；為賦予明德水庫風景區新生命，縣府爭取2億440萬元經費，搭配環湖步道及自行車道，塑造新觀光亮點；「百年鐵道旅行-沿海地帶新生整體營造計畫」活化通苑兩鄉鎮四車站周邊，施工進度已達8成，將進一步串接環島1號線及海風自行車道，全面拉近觀光軸線，讓旅行更豐富有意義；利用後龍閒置土地導入公共建設，打造百變影城文創園區，預計113年啟動試營運，可望提供全新旅遊體驗。

要稱得上宜居宜遊城市，文化藝術不可或缺。我們持續辦理「三義木雕藝術節」、「苗北藝術節」、「貓裡表演藝術節」及「苗栗音樂佳餚節」等藝文活動，挖掘在地文化的生命力，創造藝術展演嶄新面貌；為活化苗栗特色館打造陶藝及農特產品展售平台，目前館舍由苗栗縣農會、公館鄉農會、苗栗縣觀光協會及苗栗縣陶藝協會等10家廠商進駐，今年起每週開館營運5天。

兒苗栗觀光有巨大爆發能量，無論是山林旅遊、特色露營溫泉、採果，旅遊人次屢創新高。泰安溫泉，再度榮獲「2022-2023台灣好湯-金泉獎」「十泉十美獎」及「最佳CP質獎」殊榮；尚順育樂中心為亞洲首創5D樂園，今年度成為交通部觀光局認可的觀光遊樂區，食宿遊購一站滿足；正在加速推進中的還有苗栗火車頭園區文創小舖，未來發展指日可待。

鍾東錦說，他心中還有更遠大藍圖，希望逐步輔導縣內露營區合法化，目前已陸續規劃及完成多場露營場地申請說明會，並安排地政士公會提供駐點諮詢服務，未來，特色露營場地將與地方特色(採果、溫泉、原民文化)相呼應，創造連鎖效益的旅宿產值。除此之外，我也希望善加利用豐富的苗栗山海風光，例如在通霄海水浴場、竹南龍鳯漁港三森公園、銅鑼客家文化園區周邊腹地，甚或後龍高鐵特區等，規劃大型活動，邀請專業國際商業娛樂活動公司，來苗栗舉辦售票類的大型派對、音樂節、演唱會，並以創新可行的遊憩設施，例如：南庄觀光纜車、大型的海洋親子飯店或outlet mall，為苗栗加值。

為提升原住民族居住品質及加強文化發展，泰雅文物館旁新建特色親子公園，已於去年底完工啟用；內政部核定的提升道路品質2.0計畫，也已經全部報竣。「都會區原住民族綜合服務中心」新建工程，獲中央核定規劃設計費共300萬元，去年9月已完成基本設計規劃報告，並提送請原民會審查中。

原鄉部落，是發展「苗東觀光休閒金山角」不可或缺的一環，縣府爭取原住民族委員會補助三年800萬元，輔導泰安鄉升級桂竹筍生產設備及擴大通路，另規劃辦理「嚴選特色好物甄選活動」，讓部落產品朝更精緻、高附價值發展。

為確保鄉親賴以為生的聯絡道路安全暢通，刻正加速改善部落特色道路，同時，也針對過去長年飽受落石坍方威脅的苗62線，進行拓寬及改善工程可行性研究，另外，今年3月已獲內政部同意核定14.6億施作苗62-1(雪見道路未完成路段)，本案將串接苗61線(從清安豆腐街跨越大湖溪，銜接司馬限部落)，完成後可串聯泰安鄉前山後山道路，縮短交通時間及促進觀光發展。

為提升醫療品質，縣府今年引進醫學中心級專科醫師及醫療資源，共23個專科別、48位名醫；未來五年預計增加東大骨科專科醫院、大千醫療體系竹南醫院及大川醫院三家醫院，並在衛生福利部苗栗醫院，擴建急重症大樓及放射腫瘤大樓，讓鄉親可在地就醫，節省奔波時間，回歸社區醫療以「人」為本的照顧。

因應人口老化，正加強與縣內醫療機構及診所溝通，讓「65歲以上長輩看診免掛號費」的政見得以實現，也努力籌設「公辦公營老人安養家園」，期盼導入更多專職人員及照護團隊進場服務，減輕家庭照護負擔，初步規劃將在銅鑼鄉，興建一處創新整合性服務場館，今年3月已向中央提報建設計畫。在達到更理想的願景之前，仍不斷努力耕耘設立社區關懷據點，希望讓長輩在晚年有健康愉快的生活，截至今年3月止已布建203個據點，布建率73.8％。

因應少子化，加碼支持不孕夫妻進行試管嬰兒療程，減輕經濟負擔，除中央補助之外，縣府額外推出「幸福苗栗好孕來-體外授精人工生殖技術補助」，自112年起補助名額由50名調增至80名，每年每人補助2萬元。

為了讓家長無虞照顧下一代，積極推動「準公共化托育服務」提供托育補助，降低家庭支出；在公立幼兒園部分，除了逐年增班之外，也致力降低師生比至「1比12」，期讓孩子得到更好的照顧品質；另外，也加緊腳步興建親子館及托嬰中心，增加0~2歲小小孩的照顧資源，頭份親子館興建工程已開始收尾，近期可望剪綵營運；

苗栗市大型親子館附設公設民營托嬰中心及托育資源中心，今年4月14日已開工，預估114年2月完工，可收托100人；籌設中的還有頭份第2間公設民營托嬰中心及苑裡中山國小公設民營托嬰中心，預計年底前開始營運，可再提供66名收托服務。

鍾東錦說，疫情影響各行各業，縣府積極配合中央政策，開辦「安心即時上工計畫」，隨著疫情減緩，此計畫預計受理到今年6月30日止，累計共釋出約2200多個短期職缺。自3月20日起配合中央鬆綁防疫，本府也隨同調整移工防疫措施，移工入境工作全面回歸常態引進；雇主聘僱外國人從事家庭幫傭及看護工作，入住防疫旅宿費用補助每人每日新臺幣1250元。

青年返鄉創業，需要資源也需要舞台，縣府責無旁貸協助他們打贏創業生存戰。地方創生，是國家級的支援體系，本府去年度輔導竹南鎮、三義鄉成功爭取中央核定補助共計3061餘萬元；今年將擴大成立地方創生專案行動辦公室，做為本縣創生資源整合、諮詢輔導及連絡單一窗口，協助有意開拓事業版圖的青年實踐夢想。

青年創業指揮部持續活化場域空間，今年另招募2組新的進駐團隊，並開放各式共享空間供民眾申請租借。竹南海洋青年創業基地，去年底已完成衛廁、觀景台及地面鋪設等修繕工程，本基地將開辦海洋創客學校，打造地方創生品牌。為了更貼近創業青年需求，我們也持續透過公私協力模式，與民間合作建置類青創基地，孕育涵養更多青年創業能量。

農曆年前，竹南與造橋接連發生火災，都肇因於堆放大量易燃物。星火燎原，火災不發生則已，一發生民眾損失非常慘重。未來，我們將更精實、準確地進行「預防」動作，加強盤點及徹查廢棄物堆放，由環保局會同工商發展處、警察局及消防局，啟動「廢棄物回收業聯合稽查專案」。

災防意識人人要有，對外持續推動韌性社區及防災士培訓認證制度，將災防觀念扎根至社區民眾，增加應變能力；對內，為保障消防弟兄執勤安全，我們要求落實訓練，提升技能，充實消防戰力，也推動「勤二休二」勤休制度，超勤津貼調高19000元，保障消防人員健康權及加班合理之補償。

鍾東錦表示，縣府就像是一座大型企業，面對財務吃緊，除盤點自身資源外，不外乎就是降低成本、提高收益，達到開源節流的目的。過去，縣內垃圾焚化廠協助其他縣市代燒垃圾，數年才調整一次費率，勉強符合成本；但隨著中央補助比例逐年減少，現階段，不調費率繼續代燒垃圾會變成賠本生意，因此本縣垃圾焚化廠處理收費標準第二條修正草案，正依行政程序法辦理公告程序，預計調漲各項廢棄物之處理費用，並持續滾動式調整收費標準，確保永續經營。

鍾東錦說，「一個人做夢，就只是夢； 一群人一起做夢，美夢就能成真」。未來，縣府團隊將在各位議員先進的監督指教下，以農業為基礎、科技產業為動力，大力推動精緻農業、綠色能源、地方創生、智慧城市，實現「觀光科技新都心」的城市願景。