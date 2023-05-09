作為對加拿大的報復，中國外交部發言人今天宣布，加拿大駐上海總領館一名外交官為「不受歡迎的人」，要求其於13日前離開中國。

中國外交部官網接近下午1時以發言人名義發布上述消息。

這名發言人說，加拿大政府今天宣布將中國駐多倫多總領館一名外交官列為「不受歡迎的人」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

他說，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離境。中方保留作出進一步反應的權利。

加拿大官方當地時間8日發布聲明，驅逐曾試圖恐嚇加國國會議員的中國外交官趙巍。

隨後中國駐加拿大使館發言人發表聲明說，中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

「環球郵報」引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計劃制裁他和他的親戚。中國駐多倫多總領事館官員趙巍參與此事。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120509