街口投信指出，國際原油今年3月20日見到低點，隨後連續上漲到4月中旬，對比紐約商品期貨交易所的原油期貨/選擇權（WTI+Brent）管理基金淨部位走勢，顯示從4月中旬後開始有獲利了結賣壓，加上因美國中小銀行事件引發基金進行短線衰退交易，導致油價從4月下旬以來走勢轉弱。

而5月5日美國5月份非農新增人數25.3萬，高於市場預期18萬；平均時薪年增率為4.4％，高於預期4.2％與前值4.3％。強勁的經濟數據緩解了上周因多起中小區域銀行事件而引發的衰退預期與恐慌情緒，帶動上周五當日美股四大指數收漲1.6％～2.4％與國際油價強勁反彈（輕原油4.03％、布蘭特原油3.81％）。

街口投信指出，從油輪追蹤數據顯示，至4月底，有多達125艘超級油輪前往中國，有跡象也表明，中國5月和6月的進口量可能高於4月的預估量，顯示在中國取消防疫限制後，中國對能源需求正快速的增加當中。

此外，美國的戰略儲油也從2022年1月的5.9億桶，降到2023年4月的3.6億桶，未來啟動補充庫存將可望為油價帶來支撐。