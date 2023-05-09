苗栗警官吳姓所長等人2021年間拘提鍾男，3警穿警服破門而入，鍾持刀等凶器反抗拒捕，遭警壓制在地，怨憤撿刀刺擊吳腹部，刀貫穿腹腔傷及多處臟器，吳經送醫搶救，切除小腸25公分治療挽回一命，法官認定鍾由傷害犯意升高為殺人，一審依殺人未遂罪判7年6月；二審撤銷原判，依殺人未遂、妨害公務罪判7年6月，可上訴。

鍾男因傷害案件被判刑確定，經傳喚未到案執行，苗栗分局吳姓所長、劉姓巡佐及湯姓員警3人穿警服、持拘票，2021年5月4日晚間到鍾住處拘提，由鍾父帶往鍾男房前，但房門深鎖，警方破門而入，鍾男先後持木刀、老虎鉗及小武士刀揮舞抵抗，均遭警奪下、敲落，吳腳跨坐將他壓制在地。

鍾男被拘捕過程直喊「警員證」，認為員警未依法拘捕，遭強力壓制導致受傷，憤怒撿起身旁地上的小武士刀，朝吳腹部刺擊1刀，刀貫穿腹部制右骨盆，深達20至30公分，傷及多處臟器、小腸穿孔及腹內大量出血，鍾拔刀持續刺擊，經湯奪刀制止，但也遭劃傷手臂，警將鍾壓制在地、上銬後表明，持有拘票。

吳經人緊急送醫搶救，進行血管栓塞及腹部手術，並切除25公分小腸治療，倖免於難；鍾就醫診斷有左掌骨及腕尺骨折、右食指肌腱斷裂及右肩挫傷。

鍾否認有殺人犯行，辯稱遭壓制在地，被打到受不了，剛好摸到地上有東西，拿著就揮過去，他刺向吳腹部，並不知道手上拿的是刀。

吳指稱，因鍾過去多次拒捕襲警，當天鍾父提醒，鍾身上有刀，要多注意。所以，執法時比較著重防護自身安全，未依拘提標準作業先出示拘票、宣讀權利。他在治療後，身體虛弱、體力差，容易脹氣及腹瀉。

法官勘驗警方密錄器影像追查發現，鍾父帶員警到鍾房門外時，還告知他：「人家要來帶你了」，而員警破門而入後，房內電燈亮起，3警都穿員警制服。且鍾父證稱，鍾有收到檢方執行傳票，但他不想去報到，當天應知道警察要來找他。

雖鍾男否認犯行，但鍾父審理期間出面請求和解，吳說，他們勉為其難同意，但不認為鍾有悔意。

一審法官認定，鍾男以警方多次拘捕未依法執行，且遭警強力壓制受傷而激怒，犯意由傷害升高為殺人不確定故意，手段危險性高、危害甚鉅，罪責不宜過低，但員警應先出示拘票或告知來意，待不配合，再強制執行，程序於法更為妥適，鍾未構成妨害公務，依殺人未遂罪判刑7年6月。

鍾男及檢方均上訴，鍾父證稱，警方事先聯繫他並告知來意，已轉告鍾男，且他帶警到場勸兒子開門未果，員警才強力破門。

二審法官認為員警入內均穿制服，認定鍾男應明確知道3人是執行拘提的員警；員警是基於保護執法人員自身安全的合理考量，判斷應先制伏，再出示拘票，認定鍾男犯殺人未遂及攜帶凶器犯妨害公務罪，從一重之殺人未遂罪處斷，撤銷原審判決，依殺人未遂罪判7年6月。