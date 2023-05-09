「前瞻半導體與量子」被列為國科會八大前瞻科研平台之一，且國科會並已啟動2025半導體大型研究計畫，在半導體人才培育與研發規畫10年的長期布局。國研院半導體中心執行國科會政策，於今(9)日公布開發的「客製化系統晶片設計平台」，未來可提供學研界使用於系統晶片關鍵技術「特定應用電路」，可將創意轉換成完整的系統晶片。

客製化系統晶片的設計需求方興未艾，但研發過程涉及許多複雜且艱深的專業技術，相關工作費時又費力。而且下線製作出來的晶片，也欠缺直接查對真實影音訊號的展示系統。諸多挑戰均墊高客製化系統晶片的設計門檻，也延宕開發速度，為此國研院半導體中心開發出「客製化系統晶片設計平台」，加速系統晶片技術的客製化進程。

台大電機系教授楊家驤率領團隊與國研院半導體中心合作，使用此平台完成了3款客製化系統晶片的設計、驗證與展示，分別是運算加速效能可比過去提升4到6倍的「AI運算加速晶片」、比過去最佳文獻提升22 倍最高運動控制頻率與350 倍能量效率的「7軸自主移動機器人之運動控制晶片」，以及全世界第一個實現變體基因型運算的「次世代基因定序資料分析晶片」，能將分析時間從過去的數天縮短至半小時以內。這3款系統晶片全都獲選於素有「IC設計領域奧林匹克」美稱的「國際固態電路研討會」（英文簡稱ISSCC）國際研討會發表，備受肯定。

國研院表示，透過半導體中心經驗豐富的工程師一起參與晶片設計與除錯，可以有效率地設計出高效能、低功耗的晶片，降低學研界因為對先進製程設計規則不熟悉而產生的成本耗損，估計每個設計案的晶片材料與製作成本約可節省30％，從新台幣300萬元減為200萬元。

國研院半導體中心主任侯拓宏表示，半導體中心在國科會指導下，一直致力於提升我國產學研界在半導體技術的研究能力，並培植質與量兼具的晶片設計人才。透過中心建構的「客製化系統晶片設計平台」，讓學研界可共用研究資源，縮短半導體技術開發與系統晶片設計驗證時間，加速提升技術實力，做出最頂尖的研究成果。