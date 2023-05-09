為幫助國立金門大學弱勢學生安心就學，財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會昨(8)日由海印寺性海法師帶領該會理監事與幹部一行10人，至金門大學捐贈新台幣60萬元以做為弱勢學生助學金所用，近三年捐款累計已達新台幣100萬元。而該款項將使用在「2023年攜手飛揚-弱勢學生助學及輔導」項目，提供給弱勢學生專款使用。

金大校長陳建民表示，教育是國家大計，而人才是立國之根本，透過優質教育體系培育人才，更是維持國家生產力及競爭力的重要因素。近年來因新冠肺炎疫情和全球經濟不振，新增許多經濟弱勢家庭，對這些家庭而言，教育經費是龐大的經濟負擔，對學生正常學習和生活有很大影響。陳建民說，非常感謝金門縣佛教弘法基金會捐贈助學金，幫助該校弱勢學生安心就學，未來將會妥善加以運用專款。

性海法師指出，金門大學是國內最優質的大學之一，學生來自全國與世界各地，每年為金門、台灣培育許多優秀的人才。該基金會本於慈悲為懷精神，長期關心社會上的弱勢團體，在所有長老法師及理事的全力支持下，多次至金大捐贈獎助學金，提供弱勢學生使用，幫助他們在金大實現人生理想，並期盼在學成之後能為國家奉獻心力，造福社會和人群。