五月天將在鳥巢開唱。（摘自相信音樂臉書）

網路上流傳各式哏圖抵制黃牛。（摘自微博）

「五月天」時隔4年、即將7度登上北京鳥巢開唱，分別是5月26、27、28日舉辦「好好好想見到你」世界巡迴演唱會，加上5月31日、6月1、3日舉辦的「諾亞方舟10周年進化復刻限定版」巡迴演唱會，預估6天場次將吸引60萬歌迷到場同歡，再度刷新鳥巢紀錄。

五月天演唱會門票今日開賣，立即掀起搶票熱潮，最貴的場地票價1855元人民幣，最便宜的看臺票價為355元人民幣，才剛開賣，就遭到瘋狂搶購，網路上已有許多五迷哀號搶不到票，也有不少五迷自製哏圖抵制黃牛，喊出「寧可鳥巢門口站，也不能讓黃牛賺」的口號。

五月天是最受歡迎的華人樂團，2012年首度登上鳥巢，成為第一個唱進鳥巢的樂團，至今一直是華語樂壇紀錄保持王者樂團，受疫情影響巡演暫停了三年，今年再重返鳥巢，五月天將在一週內挑戰雙主題演唱會，中間僅間隔2天就要更換主題、服裝，可說是一大挑戰。而五月天7度叩關鳥巢，也將創下20場200萬人動員鳥巢的驚人紀錄。

阿信日前在社群發文：「事實上，我們即將重回的不只是北京，而是那些我們睽違了4年以上的，承載著我們回憶的城市，那個你生活、你呼吸、你存在的城市，我無數次幻想著，當我重新回那久違的城市，再度出現在你的面前那畫面中的你我，會是什麼樣的心情與感受？有些事如果沒有真正去抵達、去發生、去實現，是無論如何也沒有辦法完全感受的，幸好這一切都即將成真，請告訴我，這一分這一秒，你有多想念，請告訴我，那一天那一刻，你也會在那裡。」