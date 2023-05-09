投資人對於交易方式相對透明與便捷的ETF資產，提升青睞度與題材聚焦度，像是掌握台股市場各類產業龍頭股的等權重型ETF，相對鎖定長線投資價值進而異軍突起。

兆豐投信表示，多數台股投資人或存股族期待效仿巴菲特價值投資，但又怕存單一個股會遇上波動度較大的機會，建議可以運用等權重型ETF參與台股市場行情，投資個股龍頭產業加上等權重型ETF的投資特色，猶如護城河保護城堡一般，隨著個股漲跌權重改變，定期調整回均等權重，逢低買入漲多賣出，有效達成再平衡；統計特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，2017年至2023年5月4日指數報酬率表現大部分勝過台股加權股價指數、台灣50指數呈現較亮眼的報酬率表現優勢。

兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)研究團隊表示，投資人選擇存股策略時，多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險，台灣每年表現好的產業類別不相同，而各產業存股好手雲集，若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票題材，相對較能抵禦不同市場狀態下所帶來不確定的風險，有助提高收益的穩健性。