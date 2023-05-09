新竹市議會新聯線政團9日上午舉行記者會，以永恆之丘納骨塔進水案，猛批前正副市長及民進黨團，民進黨團總召陳建名立即回嗆表示，高虹安結合民眾黨籍議員，甚至點名在野黨議員，持續爭功諉過，無非就是想掩蓋自己心裡「只有政治，沒有市政」的企圖。

陳建名怒批說，高虹安在昨天的記者會上，配合網軍側翼把潑水講成泡水，難道市府不用出來澄清嗎？高虹安與民眾黨無視行政程序，以建設攻擊政敵的手段，已經造成廠商的寒蟬效應，讓許多過去優秀的設計師或是營造團隊不再投入公共建設。

陳建名表示，昨天市府還特別召開與廠商的座談會希望邀請投標公共工程，但許多營造和設計廠商都私下抱怨，看見許多工程被拿出來「鞭屍」，原本進行中的案子也屢遭刁難，甚至工程進度需要配合「政治進度」，廠商因此對於竹市工程避之唯恐不及。許多機關單位也屢屢向外求援，希望有廠商願意來承接後續工程，眼看流標比例攀升，市政接力就要在高虹安手上斷棒、掉棒。

市議員楊玲宜說，高虹安上任後工程監督不周也無心市政，自己主責驗收通過後，1場大雨發現積水就卸責是前朝的責任，若有問題為何不在驗收前變更設計解決問題。

她強調，過去8年市府無論是收尾前任首長工程或是後續爭取建設預算，都不曾抱怨以及推卸責任，工程案件超過千件，許多重大工程原本就是需要首長接力完成。過去完成的像是公道三、兒童醫院甚至是公園改造以及新校園運動，而正在進行的有市立幼兒園、兒童探索館或總圖、停七停車場等工程，身為地方首長就應該扛起責任，整合各局處，解決問題讓工程能順利完成。

劉康彥則說，公共建設應該用理性的角度去討論，以民眾黨最引以為傲的台北市政為例，近期「青年公園風雨球場」無法遮風避雨以及「內湖行善社宅」發生牆裂等重大瑕疵，這些都是柯文哲任內驗收完成的工程，這些重大工程缺失有看到任何人說是弊案說要法辦柯前市長嗎？身為市府官員或是代議士，應該想方設法繼續推動城市建設，而非造謠生事或是推諉卸責，這些政治口水都只會排擠願意參與公共建設的人。