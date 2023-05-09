get in line, we're going high fiving ✋#GoHalos pic.twitter.com/iWMtCONdEf — Los Angeles Angels (@Angels) May 9, 2023

天使輸掉遊騎兵系列賽之後，9日在主場擊退太空人，開路先鋒沃德（Taylor Ward）繳出3安猛打賞，大谷翔平4打數2安打，兩支都是有打點的二壘打，重新讓打擊率登上3成。雙方戰成4比4平手，天使祖瑞（Brandon Drury）第8局擊出致勝三壘打，終場6比4獲勝。

天使瑞福洛（Hunter Renfroe）2局下轟出陽春炮先馳得點，太空人隨即在第3局超前，布瑞格曼（Alex Bregman）擊出反方向的強勁滾地安打，成功跑出了三壘打送回分數。後面阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、阿布瑞尤（Jose Abreu）連續二壘打再添兩分。

3局下，大谷翔平在得點圈有人時擊出強勁的滾地二壘打，安森尼阮棟（Anthony Rendon）接力安打追平比分。第5局太空人漢斯利（David Hensley）敲了陽春炮超前，阿瓦瑞茲擊出右外野強勁安打，沒想到右外野手瑞福洛展現了雷射肩，撿球急傳二壘解決了阿瓦瑞茲。

5局下，沃德、大谷翔平先後擊出二壘打，天使再度追平比分，這是大谷本季第7支二壘打。8局下阮棟四壞保送，祖瑞打了中外野深遠飛球，撞牆反彈回來形成三壘打，成為天使的致勝一擊。天使堂堂取得第20勝，但是遊騎兵同日險勝水手，天使仍居美西第2，落後遊騎兵2場勝差。

由於天使是逆轉勝，先發左投山多沃（Patrick Sandoval）6.1局失4分無關勝敗，下一戰將由大谷翔平登板先發，他本季4勝0敗、自責分率2.54。