新北市鶯歌區一名50歲簡姓男子，4月中旬騎著單車到桃園市找弟弟，之後便音訊全無，一直沒有回家，桃園市大園警分局員警於5月8日晚間巡邏時，發現簡男牽著單車在土地公廟內徘徊，經上前關懷查詢身分，得知他在19天前被通報失蹤，隨即聯繫家人前來接回。

大園警方指出，新坡派出所警員黃光暐、江文來昨晚10時許，巡邏行經觀音區忠愛路三段一處土地公廟時，發現有男子牽著一輛掛買回收物的單車在廟內徘徊，員警見狀上前關心，但男子身上沒有攜帶證件且有失智情形，僅說自己好餓、想回家，便先將他帶回派出所，並提供熱食及飲水讓男子補充體力。

經員警耐心關懷詢問，勉強聽出男子姓名，便利用其姓名讀音查詢同音字，配合國民影像照片系統，過濾近百筆資料，總算順利查出男子身分，發現他在4月中旬就被通報為失蹤人口，警方立即聯繫家屬前來接人。

簡男家人接獲通知趕到派出所，並表示簡男在4月中旬騎著單車說要去桃園大溪找弟弟，之後就音訊全無一直沒回家，家人四處遍尋不著十分著急，幸好有員警熱心提供協助，才讓簡男能夠返家團圓，非常感謝警方的幫忙。