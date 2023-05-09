位於烏來瀑布上游的雲仙樂園是全台唯一搭乘纜車才可抵達的樂園，抵達樂園除了飽覽壯觀的烏來瀑布，樂園也是新北認證的環境教育場域，每年4到6月園區會舉辦螢火蟲導覽活動，由專業導覽員帶領解說螢火蟲的生態和習性。

此外，位於萬里海邊的野柳海洋世界是台灣首座以海洋動物為主題的樂園，園區內可以和海豚、海獅近距離接觸，全長100多公尺的海底世界探索館，讓遊客深入了解不同的海洋生物，同時也能欣賞到海洋世界的美麗和神秘，廣受親子族群的喜愛。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，市府重視遊客旅遊安全，每年定期針對轄內觀光遊樂業「雲仙樂園」及「野柳海洋世界」進行聯合檢查，持續為遊客把關，打造安心遊園的環境。檢查內容包含園區內各種設施安全、建築消防、緊急救護救難及公共衛生等項目。

另外，消保官針對票價是否公開合理、票券應記載事項及是否有適當的申訴管道等項目進行檢核，以保障遊客消費之權益，若查有不符規定部分，則會令業者儘速改善，確保遊客能夠玩得開心又安心。更多新北市旅遊資訊，可上「新北市觀光旅遊網」或追蹤「新北旅客」臉書粉絲專頁。