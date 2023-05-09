彰化縣芳苑鄉國有地開發光電，引起當地老農關注，9日渠源、恒陽兩家光電業者在芳苑舉辦說明會，吸引近百農民、地主參加，相比過去有民眾抗議，這場說明會相當平和，許多老農跳出支持，除了無力耕作外，高額的租金也是吸引老農投入種電的主因。

國有財產署響應政府推廣綠色能源政策，盤點土地看中芳苑鄉新生村、王功村、建平村、文津村等多年未被妥善利用，種植環境及條件較差，資源貧瘠或發展遲緩的地區，不過有環團認為，種電是大事，過去發展光電的地區地景都被光電吞噬，糧食安全堪憂。

國產署彰化辦事處主任李曉玫表示，政府准許設置太陽光電廠前，對生態、景觀及文化的影響都有充分評估，相關開發計畫也需符合區域計畫法、非都市土地使用管制規則和環境影響評估法等規範，還有地方主管機關、中央主管機關把關，在合乎法官兼顧環保及經濟發展的前提下，妥善規畫太陽光電設置的發展方向。

相比過去有民眾抗議，這場說明會相當平和，許多老農跳出支持，除了無力耕作外，高額的租金也是吸引老農投入種電的主因。（吳建輝攝）

會中有農民表示，種電一次要20年，農地廢耕又沒陽光照射，未來地力恐怕嚴重萎縮，光電板反射也可能妨礙鄰近農作物生長;對此光電業者則說，並非強迫農民種電，一切都按照地主與農民意願，找出最適合的共生模式，並不會影響彼此權利。

70多歲的黃姓農民表示，在地都是「阿祖級老農」，越來越無力耕作，年輕人又不願意接，為了土地不荒蕪仍每天下田，現在有業者投資，要承租土地並提出補償措施，感覺種電多了更多保障。

國有財產署響應政府推廣綠色能源政策，盤點土地看中芳苑鄉新生村、王功村、建平村、文津村等多年未被妥善利用，種植環境及條件較差，資源貧瘠或發展遲緩的地區。（本報資料照片）

蔡姓農民說，芳苑台61線往西的沙地都無法種植，政府針對無法開墾種植的農地、旱地去種電，並非良田強迫拿去種電，有何不可；林姓農民也說，農民若能拿到合理補償就像拿到退休金，他個人是蠻支持光電開發。