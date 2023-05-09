陳雅倫當場戳破「基北北桃」汽球，諷刺基北北桃合作交流平台「選前海誓山盟、選後只剩造勢！」(蔡依珍攝)

民進黨桃園市議員陳雅倫9日在市政總質詢，感嘆桃園、新北涉及跨域治理，尤其龜山許多問題至今懸而未解，怒斥基北北桃合作平台「選前海誓山盟、選後只剩造勢」，詢問市長張善政是否支持新北市長侯友宜選總統，或另有所屬，張善政強調會配合黨中央決定，相信國民黨中央會有一個明確的選擇，陳雅倫呼籲張善政以桃園大家長身分提醒侯友宜別當「落跑市長」。

陳雅倫說，桃園龜山緊鄰新北樹林、林口、新莊、鶯歌等地，呼籲國民黨不要放任新北市長侯友宜落跑去選總統放空市政，連帶影響鄰近的桃園龜山區、蘆竹區域發展，尤其跨域治理還有很多事情待解決，侯友宜選前也曾到桃園與張善政同台造勢，掛保證「一起挺善良、一起好好做代誌」，如今事情都還沒做完就要跑去選總統，令人不勝唏噓。

「選前海誓山盟、選後只剩造勢！」陳雅倫質疑，「基北北桃合作交流平台」，如今成為侯友宜的造勢平台，強調市政合作平台不是競選造勢舞台，她並當場戳破「基北北桃」汽球，諷刺基北北桃合作交流平台宛如一戳就破的大汽球。

張善政回覆說國民黨中央會有一個明確的選擇，他都配合黨中央決定，面對陳的連番追問，張善政正色微慍表示：「議員妳想太多了，題目都會經過篩選納入，本來就沒那個（指選舉造勢）意思！」 他強調平台主要是解決一些過去沒有做或卡關的事，正在進行及沒有阻礙的市政議題，都會繼續往下走，沒有必要什麼事都放在平台討論。

陳雅倫表示，打開平台資訊細看合作案件常常是答非所問，該列入沒列入，改討論沒討論。包括龜山區大迴龍連接新莊區汙水下水道進度資訊不透明，因林口交流道施工，分流的平面道路壽山路全線拓寬進度遙遙無期。陳雅倫呼籲，張善政應重視市政，以桃園市民福祉為優先，公開要求侯友宜先解決問題再去選總統。

陳雅倫也提及，行經龜山區的新北市公車共有27條路線，但1200月票7月即將上路卻開始大減班次，包括三重客運1212、635、605B路線、9002已停駛。陳雅倫強調，其中635路線從原有平日44班次、假日35班次，減至平日只剩1班，還是議員本人爭取才有8班次，但假日確定停駛。許多公車都先繞林口市區，導致龜山市民上不了車，基北北桃交通協調功能在哪裡？

張善政強調，都有納入合作平台討論，1200月票上線運量就會改變，屆時就會是全市公車通盤檢討的絕佳時機。交通局長張新福則指，客運司機荒才是最根本的問題。