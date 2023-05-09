桃園市35歲湯姓男子因涉嫌毒品及詐欺案件遭發布4案通緝，為了逃避警方查緝，他躲在工地擔任水泥工，甚至自願下班後住在工地留守，盡量減少外出，若要購物也會走小巷，藉此躲避警察查緝，但員警昨天仍循線逮人。湯男說，已經躲了半年，沒想到還是被抓。

桃園警方表示，湯男因涉嫌毒品及詐欺案件遭發布4案通緝中，為規避警方查緝，在工地擔任水泥工的他，跟工地負責人表示自願下班後在工地留守，還自備休息用的躺椅，平日盡量減少外出，若要購物專走小巷子，以此躲避員警。

桃園分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎執行清源2.0專案時，獲得該情資，透過訪查監控，掌握湯男的作息時間，於8日14時許，趁其忙於工作的時機進行查緝，湯男抬頭看到員警大吃一驚，知道身分已遭識破，只好乖乖配合逮捕，員警見他滿身大汗，他說看到警察真的嚇出一身汗，已經躲半年想說很安全，沒想到警察還是找上門，全案依法解送歸案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！