新竹1名男子開著賓士GT43轎跑到巨城購物，停車時卻忘記鎖門，後來才驚覺放在車上的50萬現金不翼而飛，警方調閱監視器鎖定陳姓竊犯，並將他逮捕，整起事件被po到臉書社團，而車主停放的巨城VIP停車場也引發關注。

網友在臉書po文指出，他到巨城購物車上的50萬現金遭竊，已前往警局報警，調閱監視器鎖定犯嫌，懷疑對方可能是累犯，自己又氣又難過，氣自己粗心，難過還款的救命錢遺失，尤其疫情過後賺錢不易，也呼籲其他網友不要將貴重物品放在車上。

由於車主是將車輛停於地下二樓VIP停車場，巨城VIP資格也引發討論。據了解，巨城的汽車停車位近3000格，但每到假日仍是一位難求，汽車停車區特別規畫了2F與B2的VIP專屬停車區，與一般停車樓層相比，VIP停車場美觀且明亮，就連地板也較為平整。

車主將賓士車停放在巨城VIP停車場，停車時卻忘記鎖門，車內的50萬現金不翼而飛。（王惠慧攝）

網友也好奇，到底什麼樣的資格才能入會？根據規定，消費者持快樂購集點卡於遠東巨城購物中心全館年度（12個月為一期）累計消費達10萬元，即可入會成為VIP會員，每位VIP最多可綁定3台車號，經車牌辨識系統進入VIP專屬停車場，不過每次只能進入1台綁定車號。

警方掌握陳姓竊犯行蹤後，8日將他逮捕，陳嫌供稱自己曾在修車廠工作，知道新款賓士要將車門上鎖，後視鏡就會收折，因此常會利用此特性，到百貨停車場伺機犯案。