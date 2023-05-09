主播宋燕旻以甜美外型和專業口條備受關注，同時，也是電影《咒》導演柯孟融的太太，近日她則發文自爆，被導演嫌演技爛，只好一直「演自己」，原來是她3部戲都是客串主播角色，對此，宋燕旻則表示，她有自知之明，演戲實在太難「我真心沒天份，只能演屍體吧」。

宋燕旻除了在丈夫執導電影《咒》客串演出，也在台劇《模仿犯》、《最佳利益2》中客串主播一角，不過她卻發文透露：「我的演技被某知名導演評為很爛，基本上是沒有演技可言，所以我只好一直演自己。」

宋燕旻雖然沒有明說「某知名導演」是誰，只說「是誰我就不好說了～笑」，讓人馬上就聯想到丈夫柯孟融，低調曬恩愛閃瞎眾人。儘管宋燕旻身為演主播專業戶，她希望下次能挑戰演其他角色，但她仍自嘲：「演技可能還是不會進步」。

至於有網友問「被批評會覺得不爽，然後瘋狂騷擾某知名導演報復嗎？」宋燕旻則表示，她有自知之明，「演戲也太難，我真心沒天份只能演屍體吧」。