都好有用！

根據104人力銀行最新數據顯示，該平台站上求職人數為62.1萬人，工作機會高達104.4萬個，尤其五六月正逢畢業季，許多畢業生即將步入職場，但怎麼樣的薪資及職場工作環境，才符合新鮮人需求。

在薪資部分，勞動部在4月27日公布2022年新鮮人平均起薪，做為新鮮人在投入職場前的參考，從教育程度來看，高級中等（高中、高職）薪資平均為2.7萬元，大學為3.1萬元，研究所則為5萬元。除了薪資之外，職場工作環境也很重要，但職場百態，就怕遇到慣老闆、爛同事、糟待遇，對此，如何避雷找到心儀工作就顯得很重要。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近三年，最受網友熱議的10大「求職面試避雷利器」，從國外求職平台到國內論壇，通通備受網友推崇，趕緊收藏綜合服用，包準成為你找工作的最佳明燈！

10. 比薪水

台灣職場薪資資訊相對封閉，許多公司都會要求員工基於隱私關係，禁止討論薪水、年終獎金等，導致許多求職者在爭取薪資及個人待遇上，很難全面了解實際狀況，因此台灣薪資查詢網站「比薪水」，民眾可透過匿名方式分享公司評價，讓求職者能進一步查詢有關該公司的薪資水準、行情及公司福利待遇等真實經驗分享。

不過想看其評價須付費，對此，網友紛紛表示使用心得：「比薪水，這才會是在裡面工作過的心得」、「小弟到比薪水網站閱覽資料」、「我自己是乾脆上比薪水網站，查找聯發科E8薪資」、「比薪水就很夠用了 」、「我購買了比薪水網站的VIP會員」。

9. 求職天眼通

求職天眼通於2016年創立，宗旨為「創造就業市場的正向循環，讓徵才方的職缺資訊更加透明化」，全面採匿名機制，可查看、評論全台超過70萬家公司，幫助求職者避雷慣老闆，不過在營運滿一年之際，官方宣布決定結束公司的營運，當時有不少網友不捨表示：「台灣的良知最終還是垮了」，但目前平台仍可使用，並未關站。

被網友激推好用：「天眼通的參考價值還是比較高的，畢竟是實際進去工作過的人的分享」、「求職天眼通才是真的進去工作過的人的心得」、「天眼通比較接近事實」、「天眼通很準，有負面大致都有些問題」、「天眼通就我去搜尋前公司的評語來看，蠻真實的」、「Qollie真的超讚讚欸」。

8. Levels.fyi

如果是想找全球性公司或者打算到國外工作者，科技業前輩們都很推薦使用Levels.fyi薪資資訊平台，該網站主要是蒐集各大論壇有關科技業薪資的資訊，慢慢累積數據，再藉由用戶以「匿名」方式回報，讓這資料庫逐漸完善擴大，對於想到歐美國家求職的人來說，這平台資訊很豐富，至於台灣則僅少部分公司有資料，還有賴大眾持續回報以擴大數據。

科技業網友表示：「我個人比較喜歡Levels.fyi，不需要登入就可以看到需要的資料」、「推薦大家看Levels.fyi」、「最好用的還是Levels.fyi」、「海外薪資用Levels.fyi比較一下」、「如果是全球公司可以在Levels.fyi看每個職等的給薪範圍，作為offer談判底氣」。

7. Mobile01

Mobile01於2000年創立，是台灣最大生活網站與論壇，是專門討論3C、汽機車等產品為主的網路論壇，集結許多專業開箱、評測推薦內容，其分類也越來越多元，從相機、運動、時尚、房地產、投資、影音、電腦等都有報導，另外，官方也在閒聊類別新增「職場甘苦談」，提供用戶大吐職場苦水之餘，也會各自分享各產業狀況及薪資面試資訊。

網友可能會問：「金融業的潛規則，穩定性和挑戰性大家會怎麼選？」、「郵差先生的工作會被取代嗎」、「面試心得分享」、「大體化妝師不為人知的工作日常」、「30歲轉戰電子業/科技業工程師，加點技能樹方向詢問」、「桃園地區高年終、高年薪的公司」，「中年求職的抉擇」、「一直跳槽會不會讓人不敢錄用？」其問題五花八門，但多數都能得到相對應討論回答。

6. PTT Salary

批踢踢實業坊，簡稱PTT，是電子佈告欄（BBS），其使用者與日俱增，讓這平台逐漸成為台灣最大網路討論空間，在主要討論職場的Salary版上，鄉民除了會討論勞工職場時事議題外，針對面試訣竅、職場生態、公司內部細節詢問等，基本上都能在這看板得到解答，另外，PTT針對職場有關的堪版，還可以細分各領域，像是看板Tech_Job、看板Soft_Job、看板Gov_owned等。

求職者都可以依據需求，在各大看板上得到解答：「PTT才是最中肯」、「看我在Salary版上寫過的文章，就知道我的薪水不是一直都這麼多」、「Salary版有位仁兄的經驗，我覺得蠻不錯的」、「我知道Salary版的大家，在討論的所講的工作，是比較偏向有專業技術的那種」、「在面試初期常常很迷惘於準備方式及方向，在PTT上爬文後收益良多」。

5. 人力銀行論壇

台灣有不少求職平台，像是104人力銀行、yes123求職網、1111人力銀行、518熊班、小雞上工等，除了會揭露薪資行情，分享職場文章外，有些也會設立論壇或討論區供用戶分享討論工作實際情況，讓不少迷惘的求職者，能直接在站上得到解答。

以104職涯診所為例，許多用戶紛紛表示：「上去發問自己工作的問題，幸運的話會被看到獲得回應」、「我前陣子也有在上面發問，得到很多人的回覆，都是認真回覆不敷衍」、「104職涯診所相較PTT而言，比較沒有酸民」。至於1111人力銀行工作相關論壇內容也不少，像是「面試時怎麼談薪水」、「空服員面試經驗分享大公開」等。

4. Dcard

Dcard是台灣最大匿名交流平台，擁有超過百萬會員，大從政治時事議題、兩性感情到工作職場、吃喝玩樂、學習讀書都能發文留言互相討論，其中「工作版」主要是分享職場工作心得、面試、正職、招考過程，以及各種工作內容、勞工工作權益與相關法案議題等討論，都有眾多卡友能給予意見。

卡友分享愛用理由：「現在薪資不寫N的網址只剩Dcard了」、「看看Dcard最近許多從GG登出的文，說著內部的公司文化」、「待業半年真的好煎熬，想和工作版的大家分享心路歷程 」、「受惠於PTT科技版和Dcard工作版」、「Dcard面試心得文很多」、「我都是自己爬Dcard來蒐集資料」。

3. 面試趣

面試時總是害怕沒準備好？不知道會問什麼問題？有筆試則會出哪些題目？這時「面試趣」就是絕佳工具，求職者都可以在這平台互助分享每間公司的面試過程及滿意度，讓面試者可以清楚了解自己將會面臨到什麼挑戰，以此提高錄取率。

想看面試心得，需花費積分才能解鎖查看，通常發文就能賺積分，也可以選擇包季付費，許多人都會搭配天眼通一起使用：「去面試有些公司蠻有用的，例如面試要準備什麼」、「面試趣填寫的人都蠻認真的，感覺可以讓人放心填寫真實事情」、「面試趣我通常當作預習，看會問哪些問題」、「面試趣是使用前心得，天眼通是使用後心得」。

2. Glassdoor

Glassdoor是全美最大職場資訊社群平台，用戶可匿名去曝光自己薪資及公司內部實際情況，同時還可以查看了解對方是怎麼面試，以及在面試時主管官會提出什麼樣的問題等，其評價算是相當真實公正。Glassdoo採取「有給即有得」的機制，使使用者貢獻的內容越多，能看到的評價也就越多，形成社群氛圍。

事實上，Glassdoor2008年於加洲成立時，當時美國職場上，員工只能靠看報導或是靠熟人打聽，薪水也禁止討論。但也因為是國外網址，台灣公司的資料過少，但對於想找外商工作的人來說，是很好參考的平台。

網友紛紛表示：「Glassdoor神一般的好用」、「如果接受offer，薪資部分我稍微看了Glassdoor」、「Glassdoor可以查詢或上傳薪資資訊」、「上Glassdoor看同職位的薪水參考」、「麻煩看看國外的論壇Glassdoor」、「面試公司Glassdoor評價很高」。

1. 家人、朋友口耳相傳

正所謂「在家靠父母，出外靠朋友 」！找工作雖然求救詢問網友、查看各大揭露透明平台很重要，但若能直接從朋友家人甚至前輩、學長姐經驗中得到資訊，相對可更加了解該產業實際運作狀況，同時薪資行情、福利制度也能一併了解，能少走許多冤枉路，也證明在職場上累積好人脈很重要，這些人脈都有機會會成為你轉職、換工作最佳利器。

得到人脈幫助絕對利大於弊：「有認識的在裡面，資訊會相對準確很多 」、「我朋友介紹我去加油站」、「我剛好身邊有點人脈把男友弄進去一家不錯的公司」、「我在去xx之前就已經打聽過，有知道他的風評了」、「爸爸動用自身人脈替他找工作」、「最近拿到人資口頭offer，打聽很多」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年04月24日至2023年04月23日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『面試求職工具』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關延伸討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統