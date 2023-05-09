中國放寬防疫措施、開放出入境管制後，根據外媒報導，有大批中國人湧入東南亞國家泰國購買房產。統計資料顯示，泰國估計今年吸引至少500萬名中國遊客，有一部分人準備在當地置產。

根據路透報導，旅遊網站Trip.com數據顯示，在五一勞動節連假期間，泰國是最受中國觀光客歡迎的出境目的地，其次是日本以及南韓。因泰國的國際教育及醫療設施，正吸引越來越多中國人前往，他們將泰國當成落腳的第二故鄉。

曼谷新加坡國際學校統計數據亦指出，該校的中國學生比例上升到12％至13％，與2019年疫情前的6％相比高出許多。

泰國房地產仲介表示，中國買家此前在泰國置產的目的是投資，但疫情過後發生了很大變化，多數中國人選擇在泰國購買豪華公寓自住。

泰國房地產協會會長Mesak Chunharakchot則說，中國買家的首選是曼谷等主要城市、以及北部山區清邁、東岸海灘度假勝地巴達雅，東北部伊閃地區的房產。他透露有不少中國人在泰國買房，送孩子上國際學校，並讓父母留在泰國照顧孫兒。