宜蘭縣長林姿妙（左5）今特地在縣長會客室給予陳潔安（右4）表揚及勉勵，並大讚「宜蘭囝仔勁厲害」。（吳佩蓉攝）

就讀宜蘭縣私立中道中學的陳潔安同學，於「第五屆烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」榮獲青少女組800公尺銀牌，繼1999年國際賽事李雅惠摘金後的國際賽獎牌，實屬不易；縣長林姿妙今（9日）特地給予表揚及勉勵，感謝教練陳右宗把人才留在宜蘭，持續為縣、為國家爭光。

陳潔安為台灣優異的田徑新秀，經教練陳右宗從國中指導至今，已於國內田徑賽事屢獲佳績，今年因賽事撞期而放棄全國中等學校運動會，首度出征「第五屆烏茲別克亞洲青少年田徑錦標賽」；儘管比賽前因時差、飲食及氣候的差異出現些微狀況，但陳潔安仍一一克服，在30餘國參賽選手中，一舉奪得銀牌。

林姿妙今特地在縣長會客室給予陳潔安表揚及勉勵，並大讚「宜蘭囝仔勁厲害」，她說，縣府全力支持且持續推動各項體育建設，提供優質的訓練環境，培育一流運動選手，把人才留在宜蘭，以提升縣內的運動競技水準；讓小朋友在學習過程中快樂成長，兼顧德智體群美，成為活潑健康的運動縣市，為宜蘭、為國家爭光。

陳右宗指出，潔安一開始就在壯圍國中練習，因要升7年級而與隔壁的中道中學協調，在中道下課後前往壯圍國中繼續練習，學習上無縫接軌，把好人才留在宜蘭。雖然此次國際賽事成績離個人設定目標有些微差距，但首次出征能順利完賽還奪得銀牌，表現已經非常好，期許未來朝全國紀錄2分04秒目標邁進。

中道校長李偉敬表示，我國在女子800m項目上，許久未得國際賽獎牌，回溯上一面獎牌，已是1999年亞洲U20田徑錦標賽李雅惠在女子800m摘金，也就是說，陳潔安這面銀牌是我國在本世紀第一面女子800m國際賽獎牌，非常值得紀念。

陳潔安說，從國中開始接觸田徑，中間曾感到累而想放棄，最後調整心態及教練的鼓勵和家人的支持，成績才逐漸穩定進步。此次獲得第2名覺得不錯，但些許遺憾，成績不是自己想要的，應該可以更好。她坦言，外縣市挖角給的籌碼確實很好，但宜蘭已全力的把資源投資在她身上，所以不覺得有被虧待，會繼續為宜蘭及國家努力。