群光首季營收227.22億元，毛利為38.43億元，營業利益為17.86億元，淨利達14.70億元，EPS為2.05元，毛利率16.9%，較去年同期小幅增加0.1個百分點，營業利益率7.9%，淨利率則為6.5%，優於上一季也優於去年同期。

在目前終端需求尚不明確之際，群光第一季EPS以及OPM均優於市場預期，顯示公司嚴格管控費用支出展現成效，自2021年起營業費用率已降至10%以內，去年更降至9%之內，今年第一季營業費用的金額小於上一季亦低於去年同期，在營收規模下降的同時，仍將營業費用率維持在9.1%的低檔。存貨金額更是已經降至低於2021年第一季的規模，顯現群光在逆境中的管理績效。

第一季除受到傳統淡季的影響外，NB庫存調整亦壓抑客戶拉貨力道，不過非PC產品表現仍然亮眼。群光旗下小金雞展達通訊的網通產品營收年成長達16%，居所有產品之冠，該子公司佔集團營收比重雖不高，但其營收成長率絲毫不遑多讓於網通同業大廠，並已於去年12月掛牌上市。群光AI影像產品在出貨淡季中，仍表現穩健，進一步提升第一季非PC營收占比至將近六成。展達通訊與群光AI影像產品除各自拓展業務版圖，時常發揮團結合作精神，例如AI影像產品結合展達通訊的網通專長，可共同提供total solution服務客戶，亦提升各自營收。