台塑(1301)4月合併營收161.96億元，月減少19.5%、年減少35.6%。台塑表示，4月營收相較3月減少，主要是因為4月適逢清明長假及回教齋戒月，且中陸4月製造業採購經理人指數49.2低於3月的51.9，再度跌破景氣榮枯線，市場需求減少，加上部分產品配合客戶船期安排，延至5月交運，因此，4月各主要產品銷售量合計比2023年3月減少11萬噸。

南亞(1303)4月合併營收213.5億元，月減少9.7%、年減少28.1%。南亞表示，由於大陸自年初疫情管制鬆綁、經濟活動開始回溫後，近來復甦腳步略為走緩；而歐美在俄烏衝突未解及銀行業風波干擾之下，經濟無明顯起色；再加上全球電子業仍有庫存壓力，導致4月整體產業表現不如預期，各產品營收減少。

台化(1326)4月合併營收255.09億元，月減少13.3%、年減少30%。台化表示，4月營收相較3月減少，主要是因為ARO-3廠、SM海豐廠安排定檢歲修，PX、SM產銷量減少及萃餘油回售台塑化減少，合計影響23.3億元；PS、ABS、PP、PIA產銷調節，減少6億元；PTA客戶停車檢修減少提貨，影響1.4億元。

台塑化(6505)4月合併營收480.61億，月減少20.6%、年減少26.5%。台塑化4月原油煉製量1126.3萬桶，比3月增加32.6萬桶，但受外銷油品船期影響，4月產品總銷售量1188.7萬桶，比3月減少167.7萬桶。售價方面，4月杜拜原油均價比3月上漲4.9美元/桶，但受外銷油品對原油價差比3月大幅走弱影響，4月產品平均售價比3月減少1.9美元/桶。