針對金錢和財務問題，42%亞太區女性對退休後生活感樂觀，比例較男性為低（51%）。當問及退休後是否有能力持續投資或儲蓄，分別僅26%及27%女性表示同意，比例亦明顯低於持相同看法的男性（37%）。

調查顯示亞太區女性預期於63歲退休。以女性平均壽命為85歲計算，女性退休生活將長達22年。然而，僅36%女性認為她們的退休儲蓄能維持超過20年的生活，31%認為可維持10至20年，13%認為僅足夠維持不到10年。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示：「透過調查發現，女性傾向以可主動控制的方法增加退休後的收入，例如減少開支、延遲退休、加強目前儲蓄等。男性除採取類似方法，相較女性更多比例透過投資以滿足退休後收入的需求。」

儘管54%亞太區女性表示積極管理自己的財務，但只有29%認為自己適合投資。這反映女性對個人財富管理缺乏信心，亦解釋為何大部分女性（68%）視現金儲蓄、定期存款和外幣等金融產品為退休後的主要投資選項。此外，有五分之一（21%）女性表示不打算於退休後進行任何投資。

郭秀鳳補充指：「每月擁有穩定收入是亞太區女性（75%）進行退休後投資的首要考量，台灣女性（83%）對於收入的考量尤其顯著，這反映為何亞太區女性打算將大部分資產投放於現金儲蓄。然而，37%亞太區女性和44%台灣女性期望退休後每年投資回報率達 5%至10%，在長期低利率環境和通膨上升蠶食現金價值的情況下，此想法似乎不切實際。然而，我們樂見亞太區女性普遍願意主動積極了解投資相關知識，相信透過投資及財務教育（37%）、預算規畫學習（29%）、以及獲得更多財務建議或指導（28%），能協助她們實現經濟獨立及長遠財務目標。」