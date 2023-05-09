新洲表示，今年國內主要研究機構及政府機構，均不約而同下修國內經濟成長預測，評估包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，保守看待今年業績表現，將持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，也會嚴格控管營業費用，力保營運能量。
新洲去年營運有壓，主要受台灣新冠肺炎疫情影響；全年營收16.69億元，稅後淨利1.13億元，EPS1.83元，配發1元現金股利。
伴隨原料成本趨緩、出貨復甦回溫，新洲（3171）第一季營收3.48億元，年減19.8％，營業利益0.31億元，獲利0.27億元，EPS0.43元，年增86.95％。
新洲表示，今年國內主要研究機構及政府機構，均不約而同下修國內經濟成長預測，評估包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，保守看待今年業績表現，將持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，也會嚴格控管營業費用，力保營運能量。
新洲去年營運有壓，主要受台灣新冠肺炎疫情影響；全年營收16.69億元，稅後淨利1.13億元，EPS1.83元，配發1元現金股利。
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