新洲表示，今年國內主要研究機構及政府機構，均不約而同下修國內經濟成長預測，評估包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，保守看待今年業績表現，將持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，也會嚴格控管營業費用，力保營運能量。

新洲去年營運有壓，主要受台灣新冠肺炎疫情影響；全年營收16.69億元，稅後淨利1.13億元，EPS1.83元，配發1元現金股利。