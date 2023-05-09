激烈升息帶來的後遺症正全面衝擊全球經濟，德國3月工業生產數據為月減3.4%，遠遠超過分析師預期的月減1.3%，被認為已經出現經濟衰退的跡象，且今年第三季或冬季狀況會更加糟糕。

綜合外媒報導，德國經濟部坦言，年初製造業數據表現強勁，但3月出現意外的下滑，除了機動車輛零件製造下滑6.5%，機械設備生產也下滑3.4%，更糟糕的是，3月德國工業訂單比2月下修10.7%，創下2020年以來最大的單月降幅。

此數據突顯德國經濟前景相當黯淡，德國商業銀行首席經濟學家Ralph Solveen表示，「德國製造業因全球升息變得相當疲弱，升息的副作用正持續顯現，經濟衰退的風險持續上升。」

接下來狀況將更危急，安聯首席經濟學家Ludovic Subran說：「第二季對德國建築業來說比較困難，第三季則是對汽車業相當不利，都是因為累積的訂單即將消耗完畢，但又沒有新的訂單進來，市場會看到相當劇烈的經濟減速。」

報導提到，目前消費者優先考慮服務類消費，而不是商品消費，這代表製造商很難獲得新訂單，只能依賴過去累積的訂單，雖然能夠滿足現階段的生產，但無法支持未來製造業的運作。