中華金融科技產業促進會與立委李貴敏，9日共同舉辦記者會，呼籲政府應立即監管，避免P2P行業被詐欺侵入。會中表示，金融科技是新興另類金融模式，常會被詐騙所利用，試圖魚目混珠，為求日後避免再次發生如此嚴重社會安定之事件，共同懇求政府明定主管機關，以利金融秩序與穩定。

中華金融科技產業促進會表示，P2P借貸的基本主體一定要有借款人與放款投資人，但債權買賣是前手債權人轉讓給後手債權人，兩者之經營模式有根本上的不同。此次im.B暴雷事件，實屬債權買賣轉讓平台，本質上已不屬於國際所認定的P2P借貸。

國際常規的借貸平台，以Marketplace Lending稱之，楊瑞芬指出，國際上對於P2P借貸平台均要求，應有真實查核借款人資訊如年紀，職業信用、收入等，以此為據，上平台進行搓合，令雙方得以建立借貸之關係。

楊瑞芬指出，P2P借貸平台進入台灣8年多來，因為沒有主管機關的監督，除了讓台灣在金融科技領域未能追上國際的蓬勃發展，令許多詐騙集團有機可趁，「隨便一間公司都可號稱自己是P2P借貸平台」，實質上卻只做到線上行銷線下收單，絲毫沒有任何金融科技成分在裡頭。她期盼主管機關的出現，有著相應的配套辦法，未來肯定能讓更多的民眾藉由P2P借貸受惠，同時還能孵化出可以與國際競爭的企業。