有些女人天生擁有獨特魅力，讓男人看一眼後便無法自拔為她們著迷，《小鐵星座》運勢專欄分享能讓男人痴狂並深受喜愛的前3名星座女，依序是天蠍女、巨蟹女、雙魚女，其中第1名的天蠍女個性獨特讓人摸不著頭緒，不知不覺中就能勾走對方的心。

▍第三名：雙魚女

雙魚女最大特點就是天真溫柔，不僅深受男生的喜愛，就連女生也會被她們所吸引，加上她們個性善良，從來不做作，也時常保持著洋溢的笑容，而這樣愛笑又單純的女生，讓她們受到歡迎。

▍第二名：巨蟹女

巨蟹女外表看似堅強，其實內心無比脆弱，而且也非常感性，容易被一些小事感動的淚流滿面。在感情中她們都比較小鳥依人，笑容也十分甜蜜，會讓男生產生保護欲。

▍第一名：天蠍女

天蠍女個性獨特，總是讓男人摸不著頭緒，因此產生好奇感， 不知不覺心就被她們勾走；天蠍女在相處過程中，也會表現得既溫柔又善解人意，所以容易讓男人拜倒在她們的石榴裙下。