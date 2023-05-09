中醫師出身的YouTuber「 77老大」分享，超市能夠買到「提高性慾的食物Top10」分別是韭菜、鰻魚、黑豆、山藥、牡蠣、蝦子、牛肉或羊肉、鵪鶉蛋和南瓜子，他還說「牡蠣讓你好想要，蝦子讓你表現好！」激推網友嘗試吃看看這個組合。

77老大近日在YouTube影片上分享「提高性慾的食物Top10」，首先是韭菜，別名為起陽草，又叫壯陽草、天然壯陽藥，具有補腎、聚陽、固精與提升性慾的功能，同時還能夠降低血脂，保護心血管，勇猛之餘也可以避免馬上風。

77老大表示，第二種就是鰻魚，尤其是男生更要吃，在中醫來講，鰻魚益氣血、強腎精、壯陽和提高性慾，而且還富含多種維生素與磷脂，可以增強腦力，一次把小頭與大頭都茁壯；第三種是黑豆，可以補益腎氣、養顏美容抗衰老。

77老大指出，第四種是山藥，富含雌激素與異黃酮，男生吃可補充腎精、增強體力，女生吃則能益氣養陰，特別適合熟女吃，除了能增加性慾，還可讓身體滋潤起來；第五種是牡蠣，它生猛的關鍵在於鋅含量很高，同時還有多巴胺，再加上能夠滋養人的腎陰，所以不論男女都能增加性慾。

77老大說，第六種則是蝦子，如果說牡蠣是增加性慾的「敲門磚」，那麼蝦子就是讓人又硬又持久的「大榔頭」，蝦子有補腎、壯陽、通督脈、改善陽痿早洩的功能，簡單來說就是「牡蠣讓你好想要，蝦子讓你表現好」。第七種是牛肉與羊肉，在中醫的角度來看，這2種肉能夠益氣補虛、溫中暖下，特別是羊肉補腎壯陽的效果更好。

77老大說，第八種是鵪鶉蛋，本草綱目有說「鴿性淫易合，凡鳥皆雄乘雌。此特雌乘雄，固其性最淫。」白話文就是其他鳥類交配的時候，都是雄性騎雌性，只有鴿子反過來，後來就有說法是吃鴿子蛋或是鵪鶉蛋，對於補肝腎、益精血、提高性慾都是有幫助的。第九種是杏仁，杏仁能夠提高性荷爾蒙，而且對女生來說還有滋陰潤燥的功能，算是天然的潤滑劑。

77老大表示，最後一個食物則是南瓜子，它是很神奇的食物，傳聞中在東歐或是中歐一帶，男人會在發生性行為的時候，邊吃南瓜子邊做，而且不管是南瓜子或南瓜都能提升性慾、改善陽痿，針對男生膀胱的問題都很厲害。