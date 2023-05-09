針對基北北桃1200月票，台北市長蔣萬安曾表示，預計4月公布具體作業要點，7月上路。交通局長謝銘鴻表示，預計5月26日審查結果出爐，屆時有定案後可對外公布確切的購票資訊，目標7月上路，估7月將吸引42萬人使用，9月成長至50萬人，2025年則達79萬人。

民進黨台北市議員陳賢蔚於交通部門質詢時關心1200月票進度，謝銘鴻指出，1200由4市共同提出申請，中央4月中公布補助辦法，提案的計畫已經在研擬中，5月12日將會做簡報，5月26日審查結果出爐。

陳賢蔚問及，民眾如果要知道確切的1200購票資訊，要等到5月底？7月底上路有信心？謝銘鴻回覆，對，待5月26日公布審查結果後，有定案再對外公布比較妥當，包含交通部長王國材，都是以7月1日上路為目標。

而雙北1280成績單如何？1280單月最高曾有34萬使用者，預計1200將提高多少人使用？謝銘鴻表示，1280造成私人運具移轉6.6％，降低通勤民眾負擔，而預估初期基隆、桃園的1200使用者會有6萬人，7月上路共約有42萬人，9月可成長到50萬人，連年成長後2025年達79萬人。

陳賢蔚追問，1280與1200月票的經費差異？謝銘鴻說明，雙北1280月票自負10.24億元，1200月票會稍微高一點，粗估台北市在2025年時負擔會達到14.2億。