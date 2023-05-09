母親節將於14日登場，由於民眾多有家庭聚餐及出遊的規劃，高速公路局預估本次假期交通需求以短途旅次車流為主，交通量約108至110百萬車公里，約較一般例假日增加8至10％交通量。

母親節周休六日增加開放路肩路段與時段彙整表.(高公局提供)

根據高公局規劃，5月14日（周日）下午15至20點維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道常態性高乘載管制，11處重點路段5月13日、14日將採精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、增加路肩開放時段路段以及國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)等交通疏導措施。

母親節國道交通疏導措施一覽表(高公局提供)

高公局表示，本周母親節的周休六、日國道交通量大，周六南向南港系統-坪林及周日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸；如一定要開車上路，可避開塞車時段及路段。

高公局表示，本周六（13日）是南向尖峰日，西部國道建議早上6點前或中午12點後出發；國5建議早上5時前或下午5時後出發。周日（14日）是北向尖峰日，西部國道建議南部民眾於9點前出發，中部民眾12點前出發；國5則建議9點前出發。出發前可利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。