睽違3年，「愛要大聲說」親子園遊會將於28日在屏東公園盛大回歸，目標號召百個攤位募百萬、賣4000張園遊券募40萬。（謝佳潾攝）

睽違3年，「愛要大聲說」親子園遊會將於28日在屏東公園盛大回歸，目標號召百個攤位募百萬、賣4000張園遊券募40萬。（謝佳潾攝）

創世屏東院安養60位植物人，每月需耗經費約50萬，為此，印象建設公司每年都會舉辦「愛要大聲說」親子園遊會協助募款，而歷經疫情停辦3年後，將於28日在屏東公園盛大回歸，目標號招百個攤位募百萬、賣4000張園遊券募40萬，而目前前者已募得8成、後者也賣了1半，創世基金會盼大家持續力挺做公益。

創世基金會指出，創世屏東院目前安養60位植物人，每月尿布等耗材約要30萬、電費約要20萬，加上到宅服務78個家庭，基本開銷至少50萬起跳，所幸每年都有印象建設公司舉辦「愛要大聲說」親子園遊會協助募款，減輕基金會負擔。

基金會表示，近年雖然因疫情來襲、園遊會被迫停辦，但終於在暌違3年後，迎來口罩解禁，也等來「愛要大聲說」親子園遊會盛大回歸，在印象建設的號召下，屆時活動現場除有親子闖關遊戲、好禮摸彩外，目前還有晨間廚房、屏榮坊、多麥綠、歸來肉圓等業者投入擺攤。

基金會說，今年目標要招百個攤位共襄盛舉，以商家認助每攤1萬元計算，盼藉此募集百萬元，另外還有園遊券含摸彩券每張100元，希望能賣4000張募到40萬，而目前攤位部分已募得8成、園遊券也賣了2000張20萬達一半，希望大家能持續力挺、一起做公益。

基金會說，民眾只要預定3張園遊券，就可索取1支皮卡手押扇，15張則可換安全帽，另外也可帶沒有兌換的發票到場換志工做的環保購物袋，而園遊券購買點除了創世據點外，還有20間晨間廚房門市、3間富邦人壽營業所，當中到晨間屏東門市預購10張園遊券加贈購物袋、20張則贈隨身杯。

印象建設董事長王世賢說，今年是第6年舉辦園遊會，身為屏東在地建商，義不容辭照顧屏東在地弱勢，希望拋磚引玉，廣邀上下游協力廠商一同響應，讓更多人一起參與，協助創世服務植物人。