國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，即將於10日起進行電話民調。而在民調作業前夕，鍾沛君自爆遭謠言攻擊「不選」，而對手羅智強9日上午也隨即前往台北地檢署，替鍾按鈴提告「意圖使人不當選」。對此鍾沛君受訪時表示初選並不適用於「意圖使人不當選」罪，不解為何要堅持上演這場「司法大秀」；鍾沛君更揭露，羅智強8日晚間打給市黨部主委黃呂錦茹「一陣飆罵」，「主委一度哽咽，認為她受到侮辱，但她說為了黨好她沒關係。」

鍾沛君9日上午接受媒體訪問時，表示選罷法101條準用的不包括104條，「換句話說，黨內初選並不適用『意圖使人不當選』。」鍾沛君說，不曉得要競選立法委員的羅智強事前為什麼不知道，又或者是他知道但是還是堅持要上演這場司法大秀呢？市黨部很清楚這樣的情況，所以接受她提供的證據之後，由市黨部開始展開調查，所以才發了這樣的聲明。

鍾沛君指出，很遺憾對手羅智強步上民進黨的後塵，在初選期間把法院當成行動劇的舞台，「但是明明初選不適用選罷法。」鍾沛君說，第二個她覺得遺憾的是：國民黨現在風雨飄搖，北市黨部的角色非常不容易，「黃呂主委早上跟我講這件事情的時候，基本上語帶哽咽，她說昨天深夜被羅智強一陣飆罵。」

鍾沛君揭露，黃呂認為她受到了很大的侮辱，「但是為了這個黨好，她不願意告訴我究竟羅智強飆罵了什麼，但是早上主委在跟我通話的時候，她是在哽咽的，她說這些事情她願意放下，希望我也很平靜不要隨之起舞。」