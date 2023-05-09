周二由德國保險商安聯公布的報告指出，政策官員需要作出回應，例如對來自中國的電動車導入互惠關稅，開發更多電動車電池原料和技術，或是讓中國車廠在歐洲製造汽車。

歐洲的汽車製造商將面臨雙重威脅，一方面自己的電動車在中國面臨銷售下滑的命運，因為中國當地品牌製造商的市占率會不斷擴大，另一方面，來自中國或西方車廠的進口電動車，在歐洲的銷售會不斷上升。

全球重要的汽車製造商都已承諾，要重返中國市場，希望在這個快速轉變的市場能有大量電動車的市占，然而降價的壓力也會變得更多。

此外，中國國內的純電動休旅車市況擁擠，也給了當地品牌業者向歐洲輸出的壓力。

安聯貿易說，到了2030年，中國電動車的進口將造成歐盟240億歐元，或是GDP的0.15%的經濟產出損失。而且依賴汽車業較深的經濟體，例如德國、斯洛伐克、捷克可能面臨更高的GDP 0.3%或0.4%的衝擊。

報告中提到：「對歐洲汽車業來說，茲事體大，在歐洲銷售的汽車中，有5分之4是在歐洲當地組裝」。「歐洲也是世界汽車業的出口大國，過去十年的汽車貿易，每年為歐洲經濟帶來700億到1100億歐元的貿易順差」。

該份名為《中國對歐洲汽車業的挑戰》的報告指出，美國的反通膨法(IRA)已將歐洲列為中國業者出口的目標對象。

報告稱，儘管歐洲對於進口電動車持開放態度，(例如特斯拉在歐洲的市占率高達20%)；但是由於反通膨法，美國將成為中國電動車的艱困市場。因此可以預見，中國業者將積極地轉戰歐洲市場。