前副總統呂秀蓮天宣布，7月29日將邀國內各界129位人士訪韓進行「台韓和平親善之旅」，並舉辦甲午戰爭129周年紀念活動，以籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union」（台韓雙贏聯盟）。明年4月也將訪日，由台韓日「金三角」先結盟，進一步推動「民主亞洲聯盟」。

呂秀蓮日前宣布推動「韓日台」整合成為「民主亞洲聯盟」，今天召開記者會，說明「民主亞洲聯盟」的構想。

呂秀蓮以日前軍火商率團到台灣，以及美國政要揚言兩岸若發生戰爭，將炸掉台積電，以及要求台灣人「人人一把槍」為例，強調這些人來台，卻被台灣當貴賓招待，讓她心中在淌血。

她認為，中美互相較量已形成新趨勢，台灣可用優雅的姿態登上國際舞台，而非透過政治掮客，請一堆人來台灣「掛香」，就好像到媽祖廟拜拜一樣，許多美國國會議員與蔡英文總統照張相，回國之後就去參選，「這其中有多少交易在進行，我不清楚」。

呂秀蓮批評現在的外交部，從事的是內政工作，不斷請外國人來台，到總統府拜見蔡英文總統，大家吃完飯，就認為「外交好棒棒」，卻讓台灣只剩下13個邦交國。

她以當年甲午戰爭為例，當時日本把中國勢力排除，自己佔領朝鮮38年，如果我們讓美國透過台灣與中國對決，那就像129年前日本利用韓國挑戰中國，讓中國衰亡的歷史重演一樣。

她說，日本和韓國為百年世仇，兩國元首日前卻公開表示願如冰化解，韓台日也應擁抱未來，美國與其在太平洋推北約太平洋化，不如引領環太平洋民主國家，統合成為「民主太平洋聯盟」。

呂秀蓮認為，台灣可以從台韓日「金三角」先結盟，推動「民主亞洲聯盟」，今年8月1日是甲午戰爭129年，她計畫今年7月29日啟動訪韓「台韓和平親善之旅」，將徵求各界愛好和平人士129位飛往韓國，與韓方共同舉行甲午戰爭紀念活動，並探討東亞地區如何確保區域安全及繁榮。

呂秀蓮預計先籌組「Taiwan-Korea WIN-WIN Union」(台韓雙贏聯盟)，促成台韓之間的雙贏，另外，明年4月將訪日，進行「台日和平親善之旅」，逐步推動台日韓的結盟。