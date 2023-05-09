王思佳身陷假包風波，日前在節目分享愛馬仕包，卻捲入假包疑雲，她已把包包送去檢驗真偽，但接著她再被網友質疑，過去分享的香奈兒包也疑似是假貨，一波未平一波又起，就有網友到她IG的香奈兒穿搭照留言：「被扒出來這件衣服和包包都是假的」，對此，王思佳也正面反擊：「台灣專櫃的假什麼？每天胡亂潑髒水，閒的沒事幹」。

王思佳日前在IG曬出身穿白色香奈兒貼身洋裝、背桃紅色小包包，並特別標註香奈兒官方IG帳號，不過卻被網友質疑是假貨，並留言：「被扒出來這件衣服和包包都是假的」，對此，王思佳也不忍了，直接反擊：「台灣專櫃的假什麼？每天胡亂潑髒水，閒的沒事幹」，正面回應網友質疑。

王思佳正面反擊。（圖／王思佳Instagram

針對假包風波，王思佳已經把愛馬仕包包送到專業機構驗證，經紀人表示，有最新消息都會公布，現在就先靜待鑑定結果出爐，其他則沒有多做回應。節目《女人我最大》則表示，藝人分享的物品，製作單位都是信任與尊重藝人。

王思佳雖然因假包風波而成為話題人物，不過她昨仍開心出席婚禮，身穿一身芭比粉洋裝的她，搭上同色系的香奈兒小包，滿臉笑容的她，心情看來不受影響，好姊妹關穎也替她按讚，王思佳老公則在IG告白「Love this girl 」，展現力挺老婆的決心。